Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574194273.html
Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Яна Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:06
россия
ситуация на украине
збигнев бжезинский
верховная рада украины
алексей пушков
дмитрий песков
швеция
австралия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:75:3102:1820_1400x0_80_0_0_bd62410d0ce574cea86a4e9400cfb593.jpg
https://ria.ru/20200709/1574131214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574044114.html
https://ria.ru/20200707/1573970945.html
5
россия
швеция
австралия
финляндия
иордания
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:75:3102:1820_1400x0_80_0_0_bd62410d0ce574cea86a4e9400cfb593.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_c0ae392c16e8790497e222653555b0eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_618:0:2666:2048_1400x0_80_0_0_290d8f6df295bd0ee85752be49294be9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, збигнев бжезинский, верховная рада украины, алексей пушков, дмитрий песков, швеция, австралия, финляндия, иордания, грузия, в мире

Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО

21:35 10.07.2020 (обновлено: 22:06 10.07.2020)
3010
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Яна Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО.
Накануне сын знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского в своем выступлении в палате представителей призвал Вашингтон активнее способствовать вступлению Киева и Тбилиси в Североатлантический альянс. Это решение, по его мнению, может способствовать "противодействию" России.
Корабли НАТО в Черном море
Вчера, 18:13
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
"Яблоко от яблони", — написал Пушков в Twitter.
Парламентарий отметил, что предлагаемое Бжезинским решение значительно увеличило бы риск конфликта между Россией и НАТО. При этом, по словам Пушкова, в Берлине и Париже стремятся избежать подобного сценария и не хотят включать Украину в альянс.
В 2016 году на Украине на законодательном уровне определили вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале прошлого года курс на сближение с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом зафиксировали в Конституции.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
8 июля, 11:03Акценты
Заграница не поможет. НАТО не станет воевать на стороне УкраиныУкраине, которая в очередной раз собралась воевать с Россией, дали понять, что рассчитывать ей придется только на себя.
В июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Предполагается, что члены организации будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов. В Кремле, комментируя это решение, подчеркнули, что внимательно относятся к приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и вынуждены принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что НАТО изначально создали в качестве механизма конфронтации.
Учения в Южно-Китайском море
7 июля, 08:00
Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию
1038203356
Обсудить 5
РоссияСитуация на УкраинеЗбигнев БжезинскийВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковДмитрий ПесковШвецияАвстралияФинляндияИорданияГрузияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния