Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля

АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) планируется начать 24 июля, вход в мечеть будет бесплатным для всех, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы", - заявил Эрдоган в обращении к нации, транслировавшемся его пресс-службой.
Он отметил, что вход в мечеть будет бесплатным, как и во все другие мечети Турции. "В связи с лишением статуса музея мы отменяем платный вход в Айя-Софию. Как и в других мечетях, двери Айя-Софии будут открыты для всех - местных жителей, иностранцев, мусульман, представителей других религий", - заявил турецкий президент.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.