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Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) планируется начать 24 июля, вход в мечеть будет бесплатным для всех, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:23
собор святой софии в турции
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире

Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля

21:23 10.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) планируется начать 24 июля, вход в мечеть будет бесплатным для всех, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее в пятницу Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
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"По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы", - заявил Эрдоган в обращении к нации, транслировавшемся его пресс-службой.
Он отметил, что вход в мечеть будет бесплатным, как и во все другие мечети Турции. "В связи с лишением статуса музея мы отменяем платный вход в Айя-Софию. Как и в других мечетях, двери Айя-Софии будут открыты для всех - местных жителей, иностранцев, мусульман, представителей других религий", - заявил турецкий президент.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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200147
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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