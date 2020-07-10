Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля

"По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы", - заявил Эрдоган в обращении к нации, транслировавшемся его пресс-службой.

Он отметил, что вход в мечеть будет бесплатным, как и во все другие мечети Турции. "В связи с лишением статуса музея мы отменяем платный вход в Айя-Софию. Как и в других мечетях, двери Айя-Софии будут открыты для всех - местных жителей, иностранцев, мусульман, представителей других религий", - заявил турецкий президент.