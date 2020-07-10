Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200710/1574192934.html
Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию
Москва и Пекин снова наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию Брюсселя и Берлина о порядке доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:00
россия
война в сирии
германия
бельгия
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154325_0:363:2684:1873_1400x0_80_0_0_6c9910a3f47f8738dff313cd74a594e8.jpg
https://ria.ru/20200709/1574088820.html
https://ria.ru/20200710/1574172501.html
https://ria.ru/20200629/1573648738.html
Правильное решение.
83
Странно...визжат на всех углах о гуманитарной катастрофе, а сами вето накладывают.
62
22
россия
германия
бельгия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154325_0:363:2684:1873_1400x0_80_0_0_6c9910a3f47f8738dff313cd74a594e8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154325_0:0:2615:1961_1400x0_80_0_0_3eab0046697d8c3d26eda1faa5e03a74.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154325_962:239:2684:1961_1400x0_80_0_0_285a078f305f23aca1bf2e4a1d01fe52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, бельгия, сирия, в мире

Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию

20:42 10.07.2020 (обновлено: 23:00 10.07.2020)
6619
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва и Пекин снова наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию Брюсселя и Берлина о порядке доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию, говорится в комментарии постпредств Германии и Бельгии.
Документ поддержали 13 государств.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 05:38Война в Сирии
В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии
Сейчас для передачи гумпомощи в Сирию используют два пограничных перехода на границе с Турцией — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Сегодня истекает мандат этих пропускных пунктов, для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. Однако на этот счет среди представителей организации возникли разногласия.
В среду Россия и Китай заблокировали предложение продлить работу этих погранпереходов. Российские дипломаты внесли на рассмотрение Совбеза свой документ, по которому на сирийской границе оставался бы лишь один КПП. Резолюцию поддержали четыре члена организации, семь высказались против. Для ее принятия необходимо было набрать девять голосов из 15.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
14:52Война в Сирии
МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии
На этот раз авторы подготовили два новых варианта резолюций, постаравшись пойти друг другу на уступки. В новом варианте Брюссель и Берлин предложили продлить работу "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на шесть месяцев, а не на год, как предполагалось изначально.
Москва же считает необходимым продлить действие КПП "Баб-эль-Хава" на год, а не на шесть месяцев, как предписывал первый проект. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что дипломаты запросили проведение голосования по новому проекту резолюции.

Режим упрощенной доставки

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств действует с июля 2014 года и ежегодно продлевается. В соответствии с ним гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничными пунктами пропуска "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
По мере того как сирийская армия начала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Российская и сирийская стороны считают, что гуманитарная помощь должна доставляться через территорию Арабской Республики, а не из соседних государств.
В начале года Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах тогда решили сократить до двух.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
29 июня, 22:05Война в Сирии
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
17933127644
Обсудить 22
Война в СирииРоссияГерманияБельгияСирияВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение.
10 июля, 21:00
Егор Панкратов
320002922
Странно...визжат на всех углах о гуманитарной катастрофе, а сами вето накладывают.
10 июля, 21:54
АВАндрей Викторович Романов
38200121
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии стал мечетью
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
Смартфон
На iPhone по всему миру произошел сбой
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния