Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию

На этот раз авторы подготовили два новых варианта резолюций, постаравшись пойти друг другу на уступки. В новом варианте Брюссель и Берлин предложили продлить работу "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на шесть месяцев, а не на год, как предполагалось изначально.