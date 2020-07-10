Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию

Документ поддержали 13 государств.
Сейчас для передачи гумпомощи в Сирию используют два пограничных перехода на границе с Турцией — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Сегодня истекает мандат этих пропускных пунктов, для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. Однако на этот счет среди представителей организации возникли разногласия.
В среду Россия и Китай заблокировали предложение продлить работу этих погранпереходов. Российские дипломаты внесли на рассмотрение Совбеза свой документ, по которому на сирийской границе оставался бы лишь один КПП. Резолюцию поддержали четыре члена организации, семь высказались против. Для ее принятия необходимо было набрать девять голосов из 15.
На этот раз авторы подготовили два новых варианта резолюций, постаравшись пойти друг другу на уступки. В новом варианте Брюссель и Берлин предложили продлить работу "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на шесть месяцев, а не на год, как предполагалось изначально.
Москва же считает необходимым продлить действие КПП "Баб-эль-Хава" на год, а не на шесть месяцев, как предписывал первый проект. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что дипломаты запросили проведение голосования по новому проекту резолюции.
Режим упрощенной доставки
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств действует с июля 2014 года и ежегодно продлевается. В соответствии с ним гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничными пунктами пропуска "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
По мере того как сирийская армия начала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Российская и сирийская стороны считают, что гуманитарная помощь должна доставляться через территорию Арабской Республики, а не из соседних государств.
В начале года Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах тогда решили сократить до двух.