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Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Россия запросила голосование в СБ ООН по проекту своей резолюции, оставляющей один пограничный переход на границе Сирии для трансграничной доставки... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:54
россия
дмитрий полянский
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, дмитрий полянский, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, в мире

Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию

21:54 10.07.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 10 июл – РИА Новости. Россия запросила  голосование в СБ ООН по проекту своей резолюции, оставляющей один пограничный переход на границе Сирии для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, предлагавший оставить два КПП для этой цели.
"Мы запросили проведения голосования по нашему проекту резолюции", - сказал Полянский.
В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию до сегодняшнего дня использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен был принять соответствующую резолюцию.
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В резолюции, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, сказано, что механизм трансграничной доставки гумпомощи был создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.
В резолюции сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на год.
В ней также говорится, что СБ ООН выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска. В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.
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Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.
Доклад, который должен быть представлен не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
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По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.
В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это крайне не устраивает западных партнеров в Совбезе.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.
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РоссияДмитрий ПолянскийВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
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