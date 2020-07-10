Росстат рассказал о смертности от коронавируса в мае в регионах

Наибольшее число смертей от коронавируса в мае отмечено в Центральном федеральном округе - 4994 случая (из них в 3760 COVID-19 идентифицирован, в 1234 - не идентифицирован). В статистике Росстата отражены также случаи смерти, когда COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В мае в ЦФО таких смертей было 1127. Еще в 2141 случае COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.