Росстат рассказал о смертности от коронавируса в мае в регионах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Случаи смерти от коронавируса в России в мае зарегистрированы практически во всех регионах страны, свидетельствуют данные Росстата.
Как ранее сообщил глава статистического ведомства Павел Малков, согласно статистике, коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти.
Наибольшее число смертей от коронавируса в мае отмечено в Центральном федеральном округе - 4994 случая (из них в 3760 COVID-19 идентифицирован, в 1234 - не идентифицирован). В статистике Росстата отражены также случаи смерти, когда COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В мае в ЦФО таких смертей было 1127. Еще в 2141 случае COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
В Северо-Западном федеральном округе COVID-19 стал основной причиной смерти в 841 случае (733 из них были зарегистрированы в Санкт-Петербурге), в Южном федеральном округе в 140 случаях, в Северо-Кавказском федеральном округе в 206 случаях (86 из них в Дагестане), в Приволжском федеральном округе в 413 случаях, в Сибирском федеральном округе в 147 случаях.
В Уральском и Дальневосточном федеральных округах коронавирус в мае стал главной причиной смерти в 75 и 62 случаях соответственно.
В двух регионах России, как следует из опубликованных данных, не было зарегистрированного ни одного случая смерти с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Это Сахалинская область и Республика Алтай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.