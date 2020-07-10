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Росстат рассказал о смертности от коронавируса в мае в регионах
Случаи смерти от коронавируса в России в мае зарегистрированы практически во всех регионах страны, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:41
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел малков, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат рассказал о смертности от коронавируса в мае в регионах

20:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Случаи смерти от коронавируса в России в мае зарегистрированы практически во всех регионах страны, свидетельствуют данные Росстата.
Как ранее сообщил глава статистического ведомства Павел Малков, согласно статистике, коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти.
Наибольшее число смертей от коронавируса в мае отмечено в Центральном федеральном округе - 4994 случая (из них в 3760 COVID-19 идентифицирован, в 1234 - не идентифицирован). В статистике Росстата отражены также случаи смерти, когда COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В мае в ЦФО таких смертей было 1127. Еще в 2141 случае COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
В Северо-Западном федеральном округе COVID-19 стал основной причиной смерти в 841 случае (733 из них были зарегистрированы в Санкт-Петербурге), в Южном федеральном округе в 140 случаях, в Северо-Кавказском федеральном округе в 206 случаях (86 из них в Дагестане), в Приволжском федеральном округе в 413 случаях, в Сибирском федеральном округе в 147 случаях.
В Уральском и Дальневосточном федеральных округах коронавирус в мае стал главной причиной смерти в 75 и 62 случаях соответственно.
В двух регионах России, как следует из опубликованных данных, не было зарегистрированного ни одного случая смерти с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Это Сахалинская область и Республика Алтай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел МалковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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