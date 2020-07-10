Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана

Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Сделать Софию снова мечетью" — президент Турции Реджеп Эрдоган твердил это несколько лет. В пятницу, 10 июля 2020 года, он превратил угрозу в реальность: подписал указ, отменяющий музейный статус собора Святой Софии. Отныне тут снова, как и 86 лет назад, мечеть Айя-София. О том, как принимали это решение и каковы его последствия, — в материале РИА Новости.

Два султана — одна София

"Того же дня он торжественно вошел в церковь святой Софии, взошел по ступенькам алтаря и произнес молитву во славу Аллаха, который принес ему победу. Затем он распорядился переделать церковь в мечеть".

Теперь многим будет непонятно, о ком эти строки. То ли о Мехмеде II Завоевателе — турецком султане XV века. То ли о Реджепе Эрдогане — лидере современной Турции. Впрочем, сами турки уже давно иронично именуют его не президентом, а султаном.

Мехмед II больше 15 лет угрожал захватить Константинополь, превратив его святыни в мечети, и в 1453 году добился своего. Эрдогану понадобилось меньше времени — недвусмысленно намекать на свое решение он принялся восемь лет назад. Тогда перед Святой Софией впервые после долгого перерыва провели массовые намазы.

В декабре 2013-го за превращение музея в мечеть публично высказался вице-премьер Мехмет Арынч. В 2016-м в мечеть Хункар Касри, относящуюся к музейному комплексу, назначили имама. А год спустя местное духовенство запустило в соцсетях кампанию #LetUsPray ("Дайте нам молиться"). СМИ сообщили, что в одном из подсобных помещений музея устроили молельную комнату.

В 2019-м вроде бы поутихшие разговоры зазвучали вновь. Президент Эрдоган пригрозил превратить Софию в мечеть в ответ на признание США священного для мусульман (как и для евреев и христиан) Иерусалима столицей еврейского государства Израиль. Но тогда никто особо не верил, что Эрдоган решится на это.

Никто не верил и сейчас. В мае турецкие СМИ робко рассуждали об изменении статуса святыни. А статус у нее все последние десятилетия был, как принято говорить, нейтральный — музейный.

В 1934 году отец-основатель современной Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк лично распорядился сделать в мечети Айя-София музей. Это вызвало протесты, но сторонники светской Турции настояли на своем.

Кстати говоря, два месяца назад, как только возобновились разговоры о статусе Софии, принятие "триумфального решения" ожидали 29 мая. Именно в этот день султан Мехмед II Завоеватель торжественно вступил в собор...

© AP Photo / Emrah Gurel Собор Святой Софии в Стамбуле © AP Photo / Emrah Gurel Собор Святой Софии в Стамбуле

Мудреное решение

В 1453 году православный собор быстро превратили в мечеть. Греческому духовенству разрешили унести с собой утварь, слуги развесили по всему зданию флаги с полумесяцем, а огромные мозаики закрасили.

Сейчас действовали тоже стремительно: понадобилось лишь два росчерка авторучки.

Первая подпись — высшего суда Турции, Госсовета. Заседание продлилось всего полчаса: председатель рассмотрел иск сторонников возврата музею статуса мечети.

"Айя-София являлась собственностью Фатиха султана Мехмеда, который передал ее вакфу (религиозному фонду). Согласно турецким законам, кабмин не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому постановление 1934 года об учреждении музея незаконно. Его нужно отменить", — таково было требование истцов.

На это прокурор Госсовета возразил: 86 лет назад Софию сделали музеем по закону. Поэтому ее статус не нуждается в пересмотре.

"Преобразование собора Святой Софии в мечеть возможно при принятии обратного решения кабинетом министров, то есть это — на усмотрение президента", — сказал он.

Через несколько часов Эрдоган поставил свою подпись.

"Согласно вердикту Государственного совета, право относительно того, как использовать собор Святой Софии, передается Управлению по делам религии (диянету)", — говорится в президентском указе.

Закрасят или снимут?

Если в Святой Софии вновь зазвучат намазы, то само здание должно соответствовать нормам ислама. А по ним мусульманин не может молиться в христианских храмах, так как там есть изображения людей.

Поэтому больше всего противники решения Эрдогана опасаются именно за судьбу уникальных мозаичных изображений Христа Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя и ангелов. Представитель президента накануне заверил, что их сохранят.

Но он не сказал главного: каким образом.

А вариантов не так уж и много. Мозаики могут завесить специальной тканью — но тогда, очевидно, туристы не увидят самое красивое, что есть в здании. Возможно, их будут закрывать только на время молитвы — в таком случае для верующих мечеть будет доступна, скорее всего, лишь по пятницам. Особо религиозные сторонники Эрдогана могут обвинить его в слабости. Ведь музей "Айя-София" — самый посещаемый в Турции. И вряд ли власти согласны пожертвовать его популярностью.

Либо мозаики снимут, поместят на гипсовые подставки и выставят в одном музеев. Но так они, конечно, будут производить совсем не тот эффект, что сейчас.

"Мусульмане — за мир"

Собственно, строители собора так и задумывали в 532 году: верующих должны были поражать огромные изображения Христа и святых в крупнейшем храме. Что удивительно, замысел воплотили в реальность по тем временам стремительно. Уже в 537 году храм, "посвященный Господу и Его божественной Премудрости", освятили.

Мегапроект, выражаясь современным языком, реализовывали по принципу "с миру по нитке". Стройматериалы везли со всего мира. Некоторые мраморные плиты доставили даже с территории современной России. Ради величественной церкви разбирали античные святилища — фрагменты колонн храма Артемиды Эфесской и поныне можно разглядеть в стенах Айя-Софии.

То есть у святыни с самого начала был международный статус. А в 1985 году ЮНЕСКО официально объявила собор памятником Всемирного наследия.

Поэтому решение Эрдогана вызвало такую бурную реакцию во всем мире. США даже пригрозили санкциями. Однако турецкий лидер давно не прислушивается к мнению международного сообщества. Что уж говорить о собственных гражданах — хотя многие в Турции возмущены этими действиями президента и считают их пропагандистскими. В российском МИД рассчитывают, что Анкара все же учтет общемировое значение архитектурного памятника.

"Исламистская власть в Турции снова вернулась к узким идеологическим целям, поскольку оказалась зажатой и исчерпала в политическом смысле свой резерв. Я не думаю, что Турция нуждается в новой мечети. Тем более такой потребности нет на площади Султанахмет. В Стамбуле более чем достаточно мечетей даже для пятничного намаза. Голубая мечеть не заполняется — не стоит и думать о том, что это произойдет в Святой Софии", — сказал в интервью радио Sputnik Turkey стамбульский журналист Мердан Янардаг.

При этом, по его словам, в соседнем Иране, официально исламском государстве, в два раза меньше мечетей. Поэтому цель превращения Софии в мечеть — лишь "использование религиозных чувств".

Именно реакция верующих может сыграть важную роль во всей этой истории, уверен турецкий богослов Джемиль Кылыч.

"Нужны шаги, которые не оскорбят ни их чувства, ни чувства мусульман. Так же, к сожалению, превращение Святой Софии в мечеть может привести к росту антиисламских настроений в мире. В частности, под угрозой могут оказаться мечети в районах, где мусульмане в меньшинстве. Святая София для христианского мира — храм с символическим значением. По этой причине мы должны оставить позади войны на религиозной почве и заниматься созиданием мира в мировом масштабе", — отметил он.