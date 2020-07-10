Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Австралия, Нидерланды и Россия продолжают трехсторонние консультации по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, однако для достижения результата могут потребоваться годы, говорится в письме МИД Нидерландов от 10 июля 2020 года, адресованном Палате представителей страны (есть в распоряжении РИА Новости).
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Минюст РФ сообщил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске. В пресс-службе суда РИА Новости заявили, что жалоба Нидерландов поступила в ЕСПЧ и находится на стадии рассмотрения.
"В начале 2019 года правительство объявило, что Австралия и Нидерланды вступили в переговоры с Российской Федерацией по поводу крушения рейса MH17. Этот процесс все еще продолжается… Следует иметь в виду, что могут потребоваться годы для того, чтобы заинтересованные стороны достигли решения путем переговоров", - говорится в письме президенту Палаты представителей (нижняя палата двухпалатного парламента Нидерландов) от министра иностранных дел и министра юстиции Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением рейса MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.