Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574192319.html
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
Австралия, Нидерланды и Россия продолжают трехсторонние консультации по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, однако для достижения результата могут... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:26
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
мид нидерландов
австралия
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f5e3f7ff5ec27ffd31c51542e47dbb5f.jpg
https://ria.ru/20200710/1574184876.html
https://ria.ru/20200702/1573808163.html
https://ria.ru/20200623/1573351478.html
https://ria.ru/20200623/1573353074.html
3
россия
австралия
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f5e3f7ff5ec27ffd31c51542e47dbb5f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_c9a96af70924adf2c9f6b9ea57c3968a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_299e20da354b9a8d1d043eaa4a3a164a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), мид нидерландов, австралия, нидерланды, украина, в мире

Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17

20:26 10.07.2020
2436
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Австралия, Нидерланды и Россия продолжают трехсторонние консультации по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, однако для достижения результата могут потребоваться годы, говорится в письме МИД Нидерландов от 10 июля 2020 года, адресованном Палате представителей страны (есть в распоряжении РИА Новости).
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Минюст РФ сообщил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске. В пресс-службе суда РИА Новости заявили, что жалоба Нидерландов поступила в ЕСПЧ и находится на стадии рассмотрения.
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
17:44
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
"В начале 2019 года правительство объявило, что Австралия и Нидерланды вступили в переговоры с Российской Федерацией по поводу крушения рейса MH17. Этот процесс все еще продолжается… Следует иметь в виду, что могут потребоваться годы для того, чтобы заинтересованные стороны достигли решения путем переговоров", - говорится в письме президенту Палаты представителей (нижняя палата двухпалатного парламента Нидерландов) от министра иностранных дел и министра юстиции Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением рейса MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
23 июня, 12:06
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
23 июня, 12:27
Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17
21400175
Обсудить 3
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)МИД НидерландовАвстралияНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Алексей Резников
В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений
Собор Святой Софии в Стамбуле
Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по собору Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния