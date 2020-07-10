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Киев оценил перспективы проведения встречи лидеров "нормандской четверки"
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине может состояться в ближайшие месяцы, об этом он... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:03
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
андрей ермак
"нормандская четверка"
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353
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей ермак, "нормандская четверка", донбасс, франция, германия, украина, в мире

Киев оценил перспективы проведения встречи лидеров "нормандской четверки"

20:03 10.07.2020
566
© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
© РИА Новости / Стрингер
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине может состояться в ближайшие месяцы, об этом он заявил на встрече с журналистами в пятницу.
"Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - приводит слова Ермака издание "Новое время".
Дмитрий Козак
17:57
Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Третьего июля в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
12120214
Обсудить 4
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей Ермак"Нормандская четверка"ДонбассФранцияГерманияУкраинаВ мире
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