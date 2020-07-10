Кипр осудил превращение собора Святой Софии в мечеть

По его словам, растущее вопиющее нарушение Турцией ее международных обязательств проявляется в ее решении изменить статус Святой Софии, объекта всемирного наследия, символа православной веры.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Госсовет Турции – высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.