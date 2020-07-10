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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574191460.html
Митрополит Иларион: Святая София вновь мечеть, как в Османскую эпоху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу опубликовал в Twitter фотографию подписанного им указа. "Решено: передать управление Айя-Софией Диянету... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:01
религия и мировоззрение
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, юнеско, турция, реджеп тайип эрдоган

Митрополит Иларион: Святая София вновь мечеть, как в Османскую эпоху

20:01 10.07.2020
4457
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу опубликовал в Twitter фотографию подписанного им указа. "Решено: передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции – ред.) и открыть ее для богослужений", - гласит исторический документ. Что означает этот поворот в судьбе памятника ЮНЕСКО, который все последние десятилетия был музеем, чем его объяснить, возможны ли еще компромиссы и как изменение статуса Святой Софии скажется на российско-турецких отношениях и паломничестве – рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, что означает сегодняшнее решение Госсовета Турции и указ Эрдогана о статусе Софии?
- Госсовет Турции отменил решение правительства Турции от 1934 г. о статусе музея Святой Софии. На этом основании президент Турции передал здание в ведение Управления по делам религий Турции для организации богослужений. Святая София вновь стала мечетью, как в Османскую эпоху.
- Чем объясняется такое решение? В Турции не хватает мечетей?
- Решение объясняется внутренними политическими реалиями страны – прежде всего, запросами наиболее радикальной части мусульман. Судя по всему, для нынешнего руководства Турции это сейчас важнее мирового общественного мнения, позиции Православных Поместных Церквей или, скажем, негативной реакции ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
4 июля, 16:23
Ничего кроме скорби. В РПЦ следят за ситуацией с собором Святой Софии
- Возможны ли какие-то компромиссные решения? Может быть, разделение здания для параллельного использования мусульманами по пятницам и христианами по воскресеньям?
- Примеры подобных компромиссов мне не известны. И не думаю, чтобы они были возможны или уместны в данной ситуации.
- Как это решение повлияет на отношения с Турцией, паломничество и туризм?
- Безусловно, осложнит их.
Для православных христиан София Константинопольская остаётся святыней мирового значения, и её возвращение в статус мечети будет воспринято многими негативно, в том числе и в нашей стране.
Не хочется давать резких оценок, но подобное решение выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений – как в Турции, так и во всём мире. Ответственных за это назначаю не я, их назначит история.
Собор Святой Софии в Стамбуле
19:42
Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
31826119
Обсудить 7
Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЮНЕСКОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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