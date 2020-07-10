Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Президент Президент Турции Тайип Эрдоган решил превратить собор Святой Софии в мечеть, чтобы поднять популярность, турецкий лидер ведет себя как османские султаны, заявил РИА Новости греческий эксперт, обозреватель, бывший руководитель Афинского информационного агентства АМНА Михалис Псилос

"Эрдоган, полностью отождествляя себя с османскими султанами, превратил собор Святой Софии в мечеть и укрепил свою снижающуюся популярность в случае выборов, которые могут быть организованы в ближайшее время", - сказал Псилос.

По его словам, со времени прихода к власти исламской Партии справедливости и развития в 2002 году Эрдоган избегал публичных призывов к превращению собора Святой Софии в мечеть.

"До 2019 года Эрдоган придерживался стратегической позиции молчания о своих истинных намерениях в отношении собора Святой Софии. Только когда он осознал, что теряет на выборах Стамбул , Эрдоган выразил намерение открыть собор Святой Софии как мечеть. Но это не смогло остановить победу оппозиции", - полагает Псилос.

"В условиях коллапса экономики Эрдоган полагает, что нашел способ вернуть себе постоянно уменьшающуюся популярность. Поэтому он поместил Айю-Софию в центр ежегодных празднований завоевания Стамбула 29 мая", - сказал эксперт.

Однако, по его мнению, действия Эрдогана по превращению собора Святой Софии в мечеть еще больше поляризуют глубоко расколотое общество Турции в продолжающейся политической войне.

"Это также приведет к дальнейшему отчуждению страны от Запада", - сказал аналитик.

По его словам, это не волнует Эрдогана, его интересует лишь как отвлечь внимание своих избирателей от его неудач в экономической политике.

"Эрдоган больше не слушает никого, кто мог бы предупредить его, что его действия с собором Святой Софии создадут больше проблем, чем он может решить. Поэтому он планирует провести большую молитвенную службу в соборе Святой Софии 15 июля, в день празднования провала попытки переворота против него в 2016 году", - сказал Псилос.