Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку

В социальных сетях большой резонанс вызвал пост супруги Жумагулова Гульбаршин Заировой, в котором она заявила, что супруг подарил ей двенадцатый автомобиль. Сам Жумагулов отметил, что это не покупка 12 автомобилей: машины семья приобретала, продавая старые, чтобы купить новые, в разные годы в течение 25 лет супружеской жизни, а самому посту более четырех лет. На расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил, что главой фонда следует поставить более делового и менее гламурного человека.