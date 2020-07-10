https://ria.ru/20200710/1574190350.html
Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посчитал слишком гламурным для... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:25
2020-07-10T19:38
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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касым-жомарт токаев, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 10 июл - РИА Новости.
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
посчитал слишком гламурным для занимаемой должности после скандала с машинами, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В социальных сетях большой резонанс вызвал пост супруги Жумагулова Гульбаршин Заировой, в котором она заявила, что супруг подарил ей двенадцатый автомобиль. Сам Жумагулов отметил, что это не покупка 12 автомобилей: машины семья приобретала, продавая старые, чтобы купить новые, в разные годы в течение 25 лет супружеской жизни, а самому посту более четырех лет. На расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил, что главой фонда следует поставить более делового и менее гламурного человека.
"Приказом министра здравоохранения Казахстана от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Жумагулов", - говорится в сообщении ведомства.
После критики президента также от должности освобожден руководитель "СК Фармация", единого государственного дистрибьютора лекарств, Берик Шарип.
Фонд обязательного медстрахования в Казахстане аккумулирует отчисления и взносы от населения и работодателей, которые направляются в систему здравоохранения для оплаты услуг по оказанию медицинской помощи.