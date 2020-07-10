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Минсельхоз внес в правительство законопроект о "зеленой продукции"
Минсельхоз РФ внес в правительство законопроект о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:07
дмитрий патрушев
экономика
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дмитрий патрушев, экономика

Минсельхоз внес в правительство законопроект о "зеленой продукции"

19:07 10.07.2020
52
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ внес в правительство законопроект о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Сейчас мы активно работаем над выстраиванием "инфраструктуры доверия" к российской продукции с улучшенными экологическими характеристиками и закладываем нормативно-правовой фундамент нового для России рынка. Минсельхозом уже внесен в правительство соответствующий проект закона, который, мы предполагаем, может вступить в силу с 1 января 2021 года", - сказал Патрушев в ходе Всероссийского дня поля.
Комментируя вопросы развития производства в РФ органических продуктов, он отметил, что на данный момент в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведет министерство, внесена информация о 28 производителях органики. "Несмотря на определенные сложности с сертификацией, вызванные пандемией, этот процесс продолжается", - добавил министр.
"Кроме того, мы будем развивать рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками, так называемый "зеленый стандарт", - указал Патрушев.
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Глава Минсельхоза также рассказал о работе над законопроектом о семеноводстве. Он отметил, что принятие федерального закона позволит структурировать рынок семян, что в свою очередь будет способствовать честному и открытому обороту семенного материала на рынке.
"Мы провели ряд обсуждений законопроекта с представителями отраслевого сообщества и федеральных органов исполнительной власти, по итогам которых приняли решение об исключении положений, связанных с лицензированием и сертификацией семян. После вступления в силу закона информация о производителях семян будет внесена в федеральную государственную информационную систему в сфере семеноводства", - сказал министр.
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Дмитрий ПатрушевЭкономика
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