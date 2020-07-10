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Иск Нидерландов против России по делу MH17 поступил в ЕСПЧ
В Европейском суде по правам человека подтвердили, что жалоба Нидерландов против РФ по делу о крушении рейса МН17 поступила и находится на рассмотрении,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:37
европейский суд по правам человека
россия
mh17. расследование
нидерланды
в мире
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европейский суд по правам человека, россия, mh17. расследование, нидерланды, в мире

Иск Нидерландов против России по делу MH17 поступил в ЕСПЧ

19:00 10.07.2020 (обновлено: 19:37 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Европейском суде по правам человека подтвердили, что жалоба Нидерландов против РФ по делу о крушении рейса МН17 поступила и находится на рассмотрении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
"Мы подтверждаем, что суд получил заявление, поданное правительством Нидерландов, направленное против Российской Федерации, в отношении рейса MH17", - сказали там.
"В настоящее время оно находится на рассмотрении", - отметили в пресс-службе.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
17:44
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
На прошлых слушаниях по делу выступили сторона защиты и обвинение. Защита просила провести дополнительное расследование сценария, согласно которому MH17 был сбит военным самолетом, расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта, а также перевести все дело на русский язык. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из ЗРК "Бук". По данным защиты, власти Нидерландов отдельно от судебного процесса по крушению расследуют, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины. Запрос на перевод всего дела на русский был отклонен, эксперты-юристы назвали решение не соответствующим правовым нормам.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
26 июня, 16:46
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Ранее на слушаниях в этом месяце защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing. Прокурор Тейс Бергер в ответ заявил, что прокуратура не собирается делать повторный запрос.
При этом суд счел обоснованным повторный запрос к США о спутниковых снимках места крушения MH17. Позже в прокуратуре Нидерландов пояснили РИА Новости условия повторного запроса в США по MH17: сначала следственный судья должен изучить этот запрос и выяснить, как и при каких условиях можно было бы получить эти данные. Таким образом, прокуратура сначала дождется этого ответа, прежде чем предпринимать какие-либо действия, отметили в ведомстве.
Сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
4 июля, 22:27
Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17
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Европейский суд по правам человекаРоссияMH17. РасследованиеНидерландыВ мире
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