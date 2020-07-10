В Минсельхозе рассказали, когда начнут закупки зерна в стабфонд

БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Объем стабилизационного фонда зерна, создание которого обсуждается в России, может составить 2,5-3,5 миллиона тонн, закупки в него начнутся не раньше следующего сезона и будут поэтапными, заявил глава Объем стабилизационного фонда зерна, создание которого обсуждается в России, может составить 2,5-3,5 миллиона тонн, закупки в него начнутся не раньше следующего сезона и будут поэтапными, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"По предварительным оценкам, размер фонда может составить порядка 2,5-3,5 миллиона тонн. При этом планируется, что закупки зерна начнутся не раньше следующего сезона и будут носить не единовременный, а поэтапный характер, чтобы исключить негативное влияние на рынок", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.

По его словам, Минсельхоз по поручению президента в настоящее время прорабатывает совместно с участниками рынка вопрос создания стабилизационного фонда зерна. "Нужно отметить, что речь идет в большей степени о перезагрузке существующего интервенционного фонда, поэтому предполагается, что оператор стабфонда зерна будет прежним - Объединенная зерновая компания", - указал министр.

"Мы считаем, что стабилизационный фонд должен быть в первую очередь ориентирован на потребности именно мукомольных предприятий. Также при закупке необходимо учитывать специфику отрасли - хранение должно осуществляться ближе к перерабатывающим заводам, а запасы фонда должны обеспечивать потребность в сырье на несколько месяцев", - добавил он.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 5 июня составляет 558,7 тысячи тонн на сумму 5,656 миллиарда рублей.