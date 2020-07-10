Голикова отметила рост смертности в России в мае

"Теперь что касается майской смертности. Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является COVID-инфекция и те случаи, в которых COVID-инфекция послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний", - сказала она.