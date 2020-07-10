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Голикова отметила рост смертности в России в мае
Смертность в мае выросла на 11,9%, основная причина прироста - коронавирус и случаи, когда он ускорил хроническую болезнь, заявила в пятницу на брифинге... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:50
2020-07-10T19:04
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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