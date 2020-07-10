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Голикова отметила рост смертности в России в мае
Смертность в мае выросла на 11,9%, основная причина прироста - коронавирус и случаи, когда он ускорил хроническую болезнь, заявила в пятницу на брифинге... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:04
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Голикова отметила рост смертности в России в мае

18:50 10.07.2020 (обновлено: 19:04 10.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смертность в мае выросла на 11,9%, основная причина прироста - коронавирус и случаи, когда он ускорил хроническую болезнь, заявила в пятницу на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
"Теперь что касается майской смертности. Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является COVID-инфекция и те случаи, в которых COVID-инфекция послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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