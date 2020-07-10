В Минсельхозе назвали объемы экспорта зерна за 2019-2020 годы

БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оценивается в 41,7 миллиона тонн, пшеницы - в 33,2 миллиона тонн, однако эти данные предварительные, и поставки зерна могут превысить 43 миллиона тонн, заявил глава Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оценивается в 41,7 миллиона тонн, пшеницы - в 33,2 миллиона тонн, однако эти данные предварительные, и поставки зерна могут превысить 43 миллиона тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Согласно актуальным данным ФТС, в 2019-2020 сельхозгоду объем поставок зерна на внешние рынки составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы - 33,2 миллиона тонн. Необходимо учитывать, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по ранее поданным неполным декларациям", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.

"Кроме того, в данной статистике не учтены результаты взаимной торговли со странами ЕАЭС в мае и июне. По нашим оценкам, экспорт зерновых в прошедшем сезоне составит не менее 43 миллиона тонн", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Россия планирует и дальше наращивать поставки зерновых за рубеж. "При этом продолжим работать над увеличением доли товаров с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта", - сообщил Патрушев.