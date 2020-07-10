https://ria.ru/20200710/1574188520.html
В Минсельхозе назвали объемы экспорта зерна за 2019-2020 годы
Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:50
2020-07-10T19:09
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости.
Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оценивается в 41,7 миллиона тонн, пшеницы - в 33,2 миллиона тонн, однако эти данные предварительные, и поставки зерна могут превысить 43 миллиона тонн, заявил глава Минсельхоза РФ
Дмитрий Патрушев.
"Согласно актуальным данным ФТС, в 2019-2020 сельхозгоду объем поставок зерна на внешние рынки составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы - 33,2 миллиона тонн. Необходимо учитывать, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по ранее поданным неполным декларациям", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.
"Кроме того, в данной статистике не учтены результаты взаимной торговли со странами ЕАЭС в мае и июне. По нашим оценкам, экспорт зерновых в прошедшем сезоне составит не менее 43 миллиона тонн", - добавил он.
Министр также подчеркнул, что Россия планирует и дальше наращивать поставки зерновых за рубеж. "При этом продолжим работать над увеличением доли товаров с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта", - сообщил Патрушев.
Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы - 35,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидал, что по итогам сезона 2019-2020 Россия экспортирует 43 миллиона тонн зерна, поставки в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) прогнозировались на уровне 45 миллионов тонн (включая 35 миллионов тонн пшеницы).