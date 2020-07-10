Эксперты оценили идею деноминации рубля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.

Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении побил рекорд и составил 12,42 триллиона рублей. Комментируя это, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. По его мнению, это позволит укрепить доверие населения к рублю.

Как заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, для подобного решения нет предпосылок.

Он подчеркнул, что деноминация проводится в случае резкого многократного обесценивания валюты после наступления стабилизации. В России же этого не происходило.

Волков также объяснил рост наличных в обращении снижением депозитных ставок в банках.

Против деноминации также высказался глава Института экономики РАН Руслан Гринберг . В комментарии НСН он заявил, что такое решение может спровоцировать панику среди граждан, поскольку на подобные шаги правительства идут в условиях резкого обесценивания валюты.

Финансовый эксперт Антон Шибанов негативно отнесся к предложению Разуваева. Он обратил внимание на отсутствие гиперинфляции, хотя добавил, что в самой деноминации нет ничего страшного.

"Мы уже переживали такое в лихие 90-е", — заявил он "Вечерней Москве".

При этом Шибанов назвал подобную меру бессмысленной.

Главный экономист " Альфа-банка " Наталья Орлова также критично подошла к этой идее. Как заявила она RNS , деноминация станет стрессом для населения и негативно повлияет на таргетирование инфляции.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН назвал вопрос неактуальным. Он подчеркнул, что на данном этапе в России замедляется инфляция.

"Мы сейчас живем при падающей инфляции. Она не просто стабильна, она снижается, и рост цен замедлился до 3,5 процента в год. И вряд ли в текущем году, в условиях спада дохода у населения, можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут", — заявил он.

Яков Уринсон. Об отсутствии оснований для инфляции также заявил экс-министр экономики России, советник председателя правления ОАО " Роснано

"Рубль сегодня обеспечен большими золотовалютными запасами. Сейчас нет дефицита бюджета. Инфляция приемлемая. Так что никаких оснований для деноминации нет. А большой оборот денег — хороший фактор для нормального экономического роста", — приводит его слова URA.ru.

Практичную сторону вопроса объяснил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.