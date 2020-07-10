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Эксперты оценили идею деноминации рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:44
руслан гринберг
российская академия наук
роснано
сергей дубинин
альфа-банк
экономика
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https://ria.ru/20200707/1574020828.html
а зачем умышленно создали инфляцию ? я смотрел журналы на цены в Финлянлии,за 5 лет изменился только ассортимент,а цены те же,а у нас при оф статистике за 5 лет 10-15 % а на самом деле в 2 -3 раза всё подорожало,а зарплата 10 летней давности так и осталась !
294
"Это был тяжелый год...Был он тяжелей чем тот..." и так 20 раз...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
руслан гринберг, российская академия наук, роснано, сергей дубинин, альфа-банк, экономика

Эксперты оценили идею деноминации рубля

19:00 10.07.2020 (обновлено: 22:44 10.07.2020)
291555
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении побил рекорд и составил 12,42 триллиона рублей. Комментируя это, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. По его мнению, это позволит укрепить доверие населения к рублю.
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Как заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, для подобного решения нет предпосылок.
Он подчеркнул, что деноминация проводится в случае резкого многократного обесценивания валюты после наступления стабилизации. В России же этого не происходило.
Волков также объяснил рост наличных в обращении снижением депозитных ставок в банках.
Против деноминации также высказался глава Института экономики РАН Руслан Гринберг. В комментарии НСН он заявил, что такое решение может спровоцировать панику среди граждан, поскольку на подобные шаги правительства идут в условиях резкого обесценивания валюты.
Финансовый эксперт Антон Шибанов негативно отнесся к предложению Разуваева. Он обратил внимание на отсутствие гиперинфляции, хотя добавил, что в самой деноминации нет ничего страшного.
"Мы уже переживали такое в лихие 90-е", — заявил он "Вечерней Москве".
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При этом Шибанов назвал подобную меру бессмысленной.
Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова также критично подошла к этой идее. Как заявила она RNS, деноминация станет стрессом для населения и негативно повлияет на таргетирование инфляции.
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН назвал вопрос неактуальным. Он подчеркнул, что на данном этапе в России замедляется инфляция.
"Мы сейчас живем при падающей инфляции. Она не просто стабильна, она снижается, и рост цен замедлился до 3,5 процента в год. И вряд ли в текущем году, в условиях спада дохода у населения, можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут", — заявил он.
Об отсутствии оснований для инфляции также заявил экс-министр экономики России, советник председателя правления ОАО "Роснано" Яков Уринсон.
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"Рубль сегодня обеспечен большими золотовалютными запасами. Сейчас нет дефицита бюджета. Инфляция приемлемая. Так что никаких оснований для деноминации нет. А большой оборот денег — хороший фактор для нормального экономического роста", — приводит его слова URA.ru.
Практичную сторону вопроса объяснил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
"Придется печатать мелочь, а печать дороже самого номинала монеты. Поэтому мы и отошли от использования мелочи", — заявил он URA.ru.
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Руслан ГринбергРоссийская академия наукРоснаноСергей ДубининАльфа-банкЭкономика
Популярные комментарии
а зачем умышленно создали инфляцию ? я смотрел журналы на цены в Финлянлии,за 5 лет изменился только ассортимент,а цены те же,а у нас при оф статистике за 5 лет 10-15 % а на самом деле в 2 -3 раза всё подорожало,а зарплата 10 летней давности так и осталась !
10 июля, 19:47
Коля Иванов
270007116
"Это был тяжелый год...Был он тяжелей чем тот..." и так 20 раз...
10 июля, 19:50
bboba608
170521709
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