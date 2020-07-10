В Греции назвали ситуацию с собором Святой Софии "открытым вызовом" миру

АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Министр культуры и спорта . Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала "открытым вызовом всему цивилизованному миру" решение Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"На следующий день после замечаний ЮНЕСКО о серьезных институциональных препятствиях для изменения статуса собора Святой Софии, из музея в исламскую мечеть, было вынесено постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия. Это последствия президентской власти", - сообщила Мендони, ее заявление опубликовало министерство.

Мендони отметила, что несколько лет назад "в ходе аналогичной операции по исламизации прекрасного храма", являющегося объектом всемирного наследия, тот же суд отклонил обращение.

"Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника", - говорится в заявлении.

Министр заявила, что никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции.

"Однако собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Стамбуле , является памятником всего человечества, независимо от религии. Национализм, которым руководствуется президент Эрдоган, - неправильный советник, отбросивший свою страну на шесть веков назад", - говорится в заявлении.

"Собор Святой Софии не теряет своего очарования и своего общечеловеческого послания из-за того, что турецкий суд уступил. Президент Эрдоган решил изолировать Турцию культурно", - заявил министр.