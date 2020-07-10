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В Греции назвали ситуацию с собором Святой Софии "открытым вызовом" миру
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала "открытым вызовом всему цивилизованному миру" решение Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:31
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
юнеско
греция
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире
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собор святой софии в турции
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, греция, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Греции назвали ситуацию с собором Святой Софии "открытым вызовом" миру

18:31 10.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала "открытым вызовом всему цивилизованному миру" решение Турции превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть.
Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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"На следующий день после замечаний ЮНЕСКО о серьезных институциональных препятствиях для изменения статуса собора Святой Софии, из музея в исламскую мечеть, было вынесено постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия. Это последствия президентской власти", - сообщила Мендони, ее заявление опубликовало министерство.
Мендони отметила, что несколько лет назад "в ходе аналогичной операции по исламизации прекрасного храма", являющегося объектом всемирного наследия, тот же суд отклонил обращение.
"Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника", - говорится в заявлении.
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Министр заявила, что никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции.
"Однако собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Стамбуле, является памятником всего человечества, независимо от религии. Национализм, которым руководствуется президент Эрдоган, - неправильный советник, отбросивший свою страну на шесть веков назад", - говорится в заявлении.
"Собор Святой Софии не теряет своего очарования и своего общечеловеческого послания из-за того, что турецкий суд уступил. Президент Эрдоган решил изолировать Турцию культурно", - заявил министр.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
8 июля, 09:13Религия и мировоззрение
Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОГрецияТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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