ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске по крушению MH17

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ЕСПЧ не уведомлял Россию о жалобе на обстоятельства крушения малайзийского боинга, летевшего рейсом MH17 в 2014 году, сообщили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что при получении жалобы организует всю необходимую работу совместно с компетентными органами.

Ранее правительство Нидерландов объявило, что подает иск против России.

Как рассказали в Минюсте, ЕСПЧ перед рассмотрением жалобы должен при участии сторон оценить ее приемблемость, а это может занять несколько лет.

Вместе с тем Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing. Ведомство напомнило, что Россия не несет ответственности за то, что происходит на Украине.

Крушение лайнера

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил из Курска

Доказательства непричастности

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Как проходит суд

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд вызвал подозреваемых по делу о крушении на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.

На прошлых слушаниях по делу выступили сторона защиты и обвинение. Защита просила провести дополнительное расследование сценария, согласно которому MH17 был сбит военным самолетом, расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта, а также перевести все дело на русский язык.

Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из ЗРК "Бук". По данным защиты, власти Нидерландов отдельно от судебного процесса по крушению расследуют, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины. Запрос на перевод всего дела на русский был отклонен, эксперты-юристы назвали решение не соответствующим правовым нормам.

Ранее на слушаниях защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing. Прокурор Тейс Бергер в ответ заявил, что прокуратура не собирается делать повторный запрос.

При этом суд счел обоснованным повторный запрос к США о спутниковых снимках места крушения MH17. Позже в прокуратуре Нидерландов пояснили РИА Новости условия повторного запроса в США по MH17: сначала следственный судья должен изучить этот запрос и выяснить, как и при каких условиях можно было бы получить эти данные.

Таким образом, прокуратура сначала дождется этого ответа, прежде чем предпринимать какие-либо действия, отметили в ведомстве.

Сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов.