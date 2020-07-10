Косачев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

"Свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира, и, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что решение Госсовета Турции вызовет крайне негативную реакцию во всем христианском мире. "Конечно, можно говорить, что это сугубо внутреннее дело любой страны, что ей делать со своими архитектурными памятниками. Но собор – величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории", - написал он.