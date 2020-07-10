Косачев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Анкара будет выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса из-за лишения собора Святой Софии статуса музея и превращения его в мечеть, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в пятницу Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале мусульманских богослужений.
"Свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира, и, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор отметил, что решение Госсовета Турции вызовет крайне негативную реакцию во всем христианском мире. "Конечно, можно говорить, что это сугубо внутреннее дело любой страны, что ей делать со своими архитектурными памятниками. Но собор – величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории", - написал он.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.