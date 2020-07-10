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Косачев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть
Анкара будет выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса из-за лишения собора Святой Софии статуса музея и превращения его в мечеть,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:25
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
юнеско
константин косачев
турция
реджеп тайип эрдоган
софия (город)
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Косачев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

18:25 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Анкара будет выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса из-за лишения собора Святой Софии статуса музея и превращения его в мечеть, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в пятницу Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале мусульманских богослужений.
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"Свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира, и, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор отметил, что решение Госсовета Турции вызовет крайне негативную реакцию во всем христианском мире. "Конечно, можно говорить, что это сугубо внутреннее дело любой страны, что ей делать со своими архитектурными памятниками. Но собор – величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории", - написал он.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОКонстантин КосачевТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСофия (город)АнкараВ мире
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