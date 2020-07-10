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Зеленский упростил поступление в вузы для выпускников из Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает поступление в высшие учебные заведения для выпускников школ Крыма и Донбасса, сообщается... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:18
ситуация на украине
донбасс
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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Эта учёба будет крестом на карьере такого студента. В России кроме лопаты ему ничего не доверят.
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донбасс
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1400x0_80_0_0_1380a45a6864b4e9cd4459500b2e6513.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Зеленский упростил поступление в вузы для выпускников из Крыма и Донбасса

18:18 10.07.2020
3021
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает поступление в высшие учебные заведения для выпускников школ Крыма и Донбасса, сообщается на сайте офиса украинского президента в пятницу.
Ранее парламент Украины на внеочередном заседании по инициативе Зеленского изменил закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса. Такое решение поддержали 310 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
По словам президента, этот закон мотивирует выпускников школ Крыма и Донбасса переехать на Украину. "Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.
Как уточнили ранее в офисе украинского президента, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.
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Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эта учёба будет крестом на карьере такого студента. В России кроме лопаты ему ничего не доверят.
10 июля, 18:32
Ю.Юрий .
1300001
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