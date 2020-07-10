https://ria.ru/20200710/1574186949.html
Зеленский упростил поступление в вузы для выпускников из Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает поступление в высшие учебные заведения для выпускников школ Крыма и Донбасса, сообщается... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:18
2020-07-10T18:18
ситуация на украине
донбасс
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574087988.html
https://ria.ru/20200627/1573543426.html
Юрий .
Эта учёба будет крестом на карьере такого студента. В России кроме лопаты ему ничего не доверят.
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донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал закон, который упрощает поступление в высшие учебные заведения для выпускников школ Крыма
и Донбасса
, сообщается на сайте офиса украинского президента в пятницу.
Ранее парламент Украины на внеочередном заседании по инициативе Зеленского изменил закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса. Такое решение поддержали 310 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
По словам президента, этот закон мотивирует выпускников школ Крыма и Донбасса переехать на Украину. "Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.
Как уточнили ранее в офисе украинского президента, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.