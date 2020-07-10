Зеленский упростил поступление в вузы для выпускников из Крыма и Донбасса

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает поступление в высшие учебные заведения для выпускников школ Крыма Донбасса , сообщается на сайте офиса украинского президента в пятницу.

Ранее парламент Украины на внеочередном заседании по инициативе Зеленского изменил закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса. Такое решение поддержали 310 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По словам президента, этот закон мотивирует выпускников школ Крыма и Донбасса переехать на Украину. "Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.