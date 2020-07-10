Животноводческий комплекс "Шуйское" на Смоленщине модернизируют

Расположенный в Вяземском район комплекс (входит в состав холдинга "Инвест Финанс") специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС), производстве и переработке молока, а также выращивании сельскохозяйственных культур для заготовки кормов. В настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий для посевов многолетних и однолетних трав (сено, сенаж, силос, зерно) составляет более одной тысячи гектаров. Общее поголовье КРС насчитывает 865 голов. Валовой надой молока за прошлый год превысил 2,3 тысячи тонн.