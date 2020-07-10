Животноводческий комплекс "Шуйское" на Смоленщине модернизируют

СМОЛЕНСК, 10 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации на территории Смоленской области инвестиционного проекта, направленного на модернизацию животноводческого комплекса "Шуйское" подписали власти Смоленщины и группа компаний "Инвест Финанс", сообщает пресс-служба областной администрации.
Расположенный в Вяземском район комплекс (входит в состав холдинга "Инвест Финанс") специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС), производстве и переработке молока, а также выращивании сельскохозяйственных культур для заготовки кормов. В настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий для посевов многолетних и однолетних трав (сено, сенаж, силос, зерно) составляет более одной тысячи гектаров. Общее поголовье КРС насчитывает 865 голов. Валовой надой молока за прошлый год превысил 2,3 тысячи тонн.
Ожидается, что после завершения реализации проекта надои молока возрастут до 4,5 тысяч тонн. Инвестор планирует приобрести 750 голов племенного стада. Социальный эффект выразится в создании тридцати новых рабочих мест.
На встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским руководство "Инвест Финанс" сообщило, что стартовали работы по реконструкции коровника, который будет оснащен современной техникой. Параллельно ведутся работы по развитию и улучшению кормовой базы для животноводства, а также увеличению посевных площадей рапса – на эти цели предусмотрены более 140 миллионов рублей, которые будут направлены, в частности, на приобретение спецтехники. В планах – засеять рапсом порядка 2-3 тысяч гектаров земли. Еще около 5-6 тысяч гектаров будут отведены под выращивание кормовых культур. В целом, общий объем инвестиций в проект составит не менее 450 миллионов рублей.
Глава региона Алексей Островский выразил благодарность группе компаний "Инвест Финанс", которая реализует ряд значимых проектов на территории области, создавая новые рабочие места для смолян и увеличивая налогооблагаемую базу.