ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк России отмечает нетипично высокий для последних лет в РФ спрос на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ "Ликвидность банковского сектора и денежный рынок".

"Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги", - сказано в материалах.

По данным ЦБ, объем наличных денег в стране стабильно увеличивается с начала февраля текущего года: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей и на 1 июля стал составлять рекордные 12,42 триллиона рублей.

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин объяснил рост объема наличности в обращении тем, что в кризисные времена люди склонны меньше доверять финансовым институтам и предпочитают наличные.

С коллегой соглашается и экономист "БКС Премьер" Антон Покатович, который отмечает, что рост спроса на наличность видится обоснованным в текущих условиях. "Основным фактором роста спроса на наличность является существенно возросшая неопределенность как бизнеса, так и населения в отношении будущих экономических перспектив, а также уровня своих доходов", - говорит он.

Эксперт подчеркивает, что в то же время данный процесс не привел к какому-либо массовому оттоку средств населения из банковских вкладов и в обозримой перспективе этого не будет, хотя на фоне снижающихся ставок россияне продолжат выводить средства из вкладов на фондовый рынок. В то же время спрос на наличные есть и со стороны бизнеса: крупные компании в настоящее время могут предпочесть накапливание денежной "подушки безопасности" на своих балансах, указал экономист.