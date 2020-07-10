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ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные
Банк России отмечает нетипично высокий для последних лет в РФ спрос на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ "Ликвидность... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:11
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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353
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национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные

18:11 10.07.2020
1231
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда РФ в Чите
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк России отмечает нетипично высокий для последних лет в РФ спрос на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ "Ликвидность банковского сектора и денежный рынок".
"Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги", - сказано в материалах.
По данным ЦБ, объем наличных денег в стране стабильно увеличивается с начала февраля текущего года: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей и на 1 июля стал составлять рекордные 12,42 триллиона рублей.
Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин объяснил рост объема наличности в обращении тем, что в кризисные времена люди склонны меньше доверять финансовым институтам и предпочитают наличные.
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С коллегой соглашается и экономист "БКС Премьер" Антон Покатович, который отмечает, что рост спроса на наличность видится обоснованным в текущих условиях. "Основным фактором роста спроса на наличность является существенно возросшая неопределенность как бизнеса, так и населения в отношении будущих экономических перспектив, а также уровня своих доходов", - говорит он.
Эксперт подчеркивает, что в то же время данный процесс не привел к какому-либо массовому оттоку средств населения из банковских вкладов и в обозримой перспективе этого не будет, хотя на фоне снижающихся ставок россияне продолжат выводить средства из вкладов на фондовый рынок. В то же время спрос на наличные есть и со стороны бизнеса: крупные компании в настоящее время могут предпочесть накапливание денежной "подушки безопасности" на своих балансах, указал экономист.
По ожиданиям Покатовича, в ближайшие 3-6 месяцев тренд на рост объемов наличности в обращении может продолжиться. А Гришунин уверен, что по мере возвращения экономики в нормальное русло количество наличных у населения будет уменьшаться в сторону 11,5-12 триллионов рублей.
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