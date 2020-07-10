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В Ботсване приблизились к разгадке таинственной гибели слонов
Власти Ботсваны получили первые результаты исследований образцов погибших слонов, что приблизило их к разгадке загадочной гибели животных, заявил на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:35
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В Ботсване приблизились к разгадке таинственной гибели слонов

17:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСлоны
Слоны
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Слоны. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Власти Ботсваны получили первые результаты исследований образцов погибших слонов, что приблизило их к разгадке загадочной гибели животных, заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности постоянного секретаря министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны Одуэтсе Кобото.
"Сейчас мы получили первые результаты исследований из лабораторий в Зимбабве. Таким образом, я хочу сообщить общественности, что у нас есть результаты, и теперь мы будем анализировать их и сравнивать с той информацией, которая у нас имеется. Нам предстоит объединить эти результаты с другими выводами исследований, чтобы прийти к заключению", - заявил Кобото в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook министерства.
Он добавил, что вывод о причинах смерти слонов будет представлен общественности только после того, как власти Ботсваны проанализируют результаты всех лабораторий.
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Кобото также сообщил, что недавно было обнаружено еще шесть новых трупов слонов, таким образом общее число погибших животных составило 281.
Ранее министерства сообщило, что три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде будут изучать образцы погибших слонов, чтобы определить причину их смерти.
Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
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