В Ботсване приблизились к разгадке таинственной гибели слонов

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Власти Власти Ботсваны получили первые результаты исследований образцов погибших слонов, что приблизило их к разгадке загадочной гибели животных, заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности постоянного секретаря министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны Одуэтсе Кобото.

"Сейчас мы получили первые результаты исследований из лабораторий в Зимбабве . Таким образом, я хочу сообщить общественности, что у нас есть результаты, и теперь мы будем анализировать их и сравнивать с той информацией, которая у нас имеется. Нам предстоит объединить эти результаты с другими выводами исследований, чтобы прийти к заключению", - заявил Кобото в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook министерства.

Он добавил, что вывод о причинах смерти слонов будет представлен общественности только после того, как власти Ботсваны проанализируют результаты всех лабораторий.

Кобото также сообщил, что недавно было обнаружено еще шесть новых трупов слонов, таким образом общее число погибших животных составило 281.

Ранее министерства сообщило, что три лаборатории в Зимбабве, ЮАР Канаде будут изучать образцы погибших слонов, чтобы определить причину их смерти.