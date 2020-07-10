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В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге
Северо-Западное управление Росприроднадзора направило в природоохранную прокуратуру материалы о загрязнения реки Славянка, куда поступали сточные воды синего... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:32
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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60
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург, происшествия

В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге

17:32 10.07.2020
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© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРека Славянка
Река Славянка
© РИА Новости / Б.Манушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора направило в природоохранную прокуратуру материалы о загрязнения реки Славянка, куда поступали сточные воды синего цвета с запахом краски, сообщает ведомство.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга материалы о сбросе сточных вод с запахом краски в реку Славянка. Материалы направлены для рассмотрения возможности направления сведений в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по факту выявленных нарушений уголовного законодательства по статье… "загрязнение вод", - говорится в сообщении.
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Ранее местные жители обращались в Росприроднадзор с жалобами на неприятный химический запах от воды в Славянке, который чувствовался по ночам. Как установил госинспектор ведомства, выехав на проверку в ночное время, в реку стекали "сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску".
Этот выпуск сточных вод находится на балансе ФГУП "СКТБ "Технолог", в отношении которого, как уточняет Росприроднадзор, сейчас возбуждено административное дело по факту нарушения правил водопользования. Согласно материалам на сайте предприятия, оно занимается лабораторной отработкой и технологическим апробированием разработок синтеза органических веществ.
Также Северо-Западное управление Росприроднадзора направило материалы по загрязнению Славянки в региональное управление Росрыболовства из-за того, что в июне в этой реке наблюдалась мертвая рыба.
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