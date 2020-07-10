В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора направило в природоохранную прокуратуру материалы о загрязнения реки Славянка, куда поступали сточные воды синего цвета с запахом краски, сообщает ведомство.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга материалы о сбросе сточных вод с запахом краски в реку Славянка. Материалы направлены для рассмотрения возможности направления сведений в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по факту выявленных нарушений уголовного законодательства по статье… "загрязнение вод", - говорится в сообщении.
Ранее местные жители обращались в Росприроднадзор с жалобами на неприятный химический запах от воды в Славянке, который чувствовался по ночам. Как установил госинспектор ведомства, выехав на проверку в ночное время, в реку стекали "сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску".
Этот выпуск сточных вод находится на балансе ФГУП "СКТБ "Технолог", в отношении которого, как уточняет Росприроднадзор, сейчас возбуждено административное дело по факту нарушения правил водопользования. Согласно материалам на сайте предприятия, оно занимается лабораторной отработкой и технологическим апробированием разработок синтеза органических веществ.
Также Северо-Западное управление Росприроднадзора направило материалы по загрязнению Славянки в региональное управление Росрыболовства из-за того, что в июне в этой реке наблюдалась мертвая рыба.