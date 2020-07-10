В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге

Ранее местные жители обращались в Росприроднадзор с жалобами на неприятный химический запах от воды в Славянке, который чувствовался по ночам. Как установил госинспектор ведомства, выехав на проверку в ночное время, в реку стекали "сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску".