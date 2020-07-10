В СПЧ прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

"В настоящее время со времен Ататюрка этот храм, который был и в общем-то остается православным, все-таки он до этого был мечетью, теперь он как бы в совместное пользование перешел, музей. Но, тем не менее, он находится на территории мусульманской страны... Это, конечно, печальное событие, что так поступают, потому что это культура и история, она должна сохраняться. Вот так бы осталась она - это было бы правильно, такое двойное использование. Это было бы очень верно и правильно", - сказал РИА Новости Точенов.