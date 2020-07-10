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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574183374.html
Число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 540 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 540 тысяч, скончались свыше 12,4 тысячи человек, сообщает региональное... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 540 тысяч

17:19 10.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 540 тысяч, скончались свыше 12,4 тысячи человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения на Африканском континенте достигло 540 207, скончались 12 434 пациента с подтвержденным COVID-19.
Отмечается, что после заражения коронавирусом выздоровели свыше 264 тысяч человек.
Наибольшее число заражений зарегистрировали в ЮАР (238 339), Египте (79 254) и Нигерии (30 748). Больше всего летальных исходов зафиксировано в ЮАР (3 720), Египте (3 617) и Алжире (988).
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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