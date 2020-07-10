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Религия и мировоззрение
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Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:46
мевлют чавушоглу
юнеско
стамбул
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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Это к вопросу о "неосталинизме" в России. Был бы Сталин, "друг" Эрдо и помыслить о таком кощунстве не посмел.
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стамбул
собор святой софии в турции
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178623_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_017bf34df2ae850bf5cb42d38ff1f3f3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, юнеско, стамбул, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

17:08 10.07.2020 (обновлено: 17:46 10.07.2020)
21198
© REUTERS / Murad SezerСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
Ранее сообщалось, что госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей.
Собор Святой Софии в Стамбуле
17:27
В СПЧ прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Эрдоган опубликовал в твиттере фотографию подписанного им указа.
"Передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции – ред.) и открыть ее для богослужений", - говорится в документе.
Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме. Айю Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году.
Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире.
После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса собора. Позже глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление, что слова патриарха не были услышаны.
Владимир Джабаров
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Религия и мировоззрениеМевлют ЧавушоглуЮНЕСКОСтамбулСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
ЗАО РПЦ давно захватывает музеи.
10 июля, 18:41
Константин Чекалин
213512232
Это к вопросу о "неосталинизме" в России. Был бы Сталин, "друг" Эрдо и помыслить о таком кощунстве не посмел.
10 июля, 17:22
aalnoor1953
46224011
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