Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

Ранее сообщалось, что госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей.

Эрдоган опубликовал в твиттере фотографию подписанного им указа.

"Передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции – ред.) и открыть ее для богослужений", - говорится в документе.

Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме. Айю Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году.

Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире.

После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем.