Джабаров заявил о невозможности повлиять на решение по Святой Софии

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Джабаров напомнил, что Константинополь, где был построен храм, является колыбелью православия, а сама Святая София - важным символом православного мира.

"Так что превращение ее в мечеть ничего не даст для мусульманского мира. Это не примиряет народы, а, напротив, сталкивает. Это ошибка", - заявил он.