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Религия и мировоззрение
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Петров день 2020 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла
День Петра и Павла, или Петров день в 2020 году у православных отмечается 12 июля. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в день святых апостолов,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:04
религия и мировоззрение
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Петров день 2020 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла

17:04 10.07.2020
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© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. День Петра и Павла, или Петров день в 2020 году у православных отмечается 12 июля. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в день святых апостолов, а также традиции, приметы, обычаи праздника и поздравления с ним - в материале РИА Новости.

Петров день 2020

Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории "великих". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" - двенадцати главным торжествам церковного года, - но все же празднуются особо. В их числе ещё Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение его главы, а также Покров Богородицы.
Из великих церковных праздников только праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла предваряет многодневный пост. Он начинается через неделю после праздника Троицы, которая из года в год приходится на разные даты - в зависимости от Пасхи. Петров пост 2020 длился 27 дней, с 15 июня. А заканчивается он соответственно всегда 12 июля – и после праздничной службы постившиеся разговляются.
Три других длительных поста проходят перед торжествами "рангом" выше - двунадесятыми праздниками Рождества Христова, Успения Богородицы и, конечно же, перед Пасхой Христовой - самой главной датой для христиан. Почему же вдруг и праздник Петра и Павла, принадлежащий другой категории, стали предварять многодневным воздержанием?
"Это миссионерский пост, ведь апостолы перед выходом на проповедь тоже постились", - говорит известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Собственно и сам день Петра и Павла тоже служит напоминанием для христиан: каждый призван свидетельствовать о своей вере, что означает определенный образ жизни. 
"Мы все призваны к апостольскому служению", - добавляет иеромонах.

История праздника

Из всех апостолов Церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла.
"И Я говорю тебе: ты - Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", - обратился Спаситель к первому.
Поэтому Петр считается первоверховным апостолом. А у католиков - ещё и первым папой Римским.
Павел же вряд ли видел Спасителя во время земной жизни. После воскресения Христова он был одним из яростных гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, - и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От увиденного божественного света Савл ослеп. Но через три дня был крещен и прозрел.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетитель ГМИИ имени А.С. Пушкина на фоне картины Караваджо "Обращение Савла"
Открытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А.С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетитель ГМИИ имени А.С. Пушкина на фоне картины Караваджо "Обращение Савла"
После крещения Павел начал активную миссионерскую деятельность, обратил в христианство большое число современников, основал множество общин и внес огромный вклад в христианское богословие. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом, наравне с Петром.
Оба последователя Христа активно проповедовали до конца жизни. Петр и Павел возвещали о новой религии практически во всех странах Средиземноморья. И оба были казнены в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой - он сам попросил об этом гонителей, потому что считал себя недостойным быть казненным точно так же, как Христос. Павлу же отсекли голову, ведь он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.
Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сами принимают христианство, оно становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"

Когда отмечается день Петра и Павла

Католические и православные богословы давно спорят, когда именно были казнены первоверховные апостолы,одновременно или нет. Одни говорят, что в один день, другие утверждают, что Павел ушел из жизни на год позже.
Во всяком случае, предание гласит, что это произошло 29 июня. Живущие по Григорианскому календарю (новому стилю) Римско-Католическая и ряд других церквей, а также западный светский мир, так и празднуют день Петра и Павла в эту дату.
А Русская православная церковь сохранила Юлианский календарь (старый стиль), отличающийся на 13 дней. И праздничный Петров день 29 июня из Юлианского календаря приходится в Григорианском календаре, по которому живет после революции Россия светская, на 12 июля.

Что можно и чего нельзя делать

В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после им можно собраться за праздничным столом, чтобы разговеться после поста. Теперь можно есть все.
В Петров день не то, чтобы нельзя работать, - скорее, это не принято было на Руси.  Особенно если речь идёт о тяжёлом физическом труде. Потому что такой труд практически невозможно было совместить с походом в храм на литургию, церковным празднованием.
© Фото : Администрация Еловского муниципального районаХрам Святых апостолов Петра и Павла в селе Елово, Пермский край
Храм Святых апостолов Петра и Павла в селе Елово, Пермский край
© Фото : Администрация Еловского муниципального района
Храм Святых апостолов Петра и Павла в селе Елово, Пермский край
Также по уставу, в этот день нельзя венчаться. При этом играть светскую свадьбу Церковь не запрещает.
А в старину запретов было очень много. Причем многие из них имели не строго церковное, а народное происхождение. Нельзя было, например, отдыхать у воды и выходить в поле. Нельзя было шить и вязать. Сейчас священнослужители считают такие запреты суеверием.
И на вопрос, можно ли работать в Петров день, духовенство отвечает положительно.

Традиции, приметы и обычаи на Петров день

На Руси Петров день завершал "купальские гуляния" - празднование Ивана Купалы, которое начиналось 7 июля (Церковь в этот день чтит память Иоанна Предтечи и Крестителя Господня). 
Считалось, что на Петра и Павла природа окончательно расцветает. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая.
А ещё этот день называли "верхушкой лета", то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: "Нужен, как на Петров день варежка!".
© Фото : Public domainХрам Святых Апостолов Петра и Павла в Москве
Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Москве
© Фото : Public domain
Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Москве
"Петр-Павел день убавил" - одна из наиболее расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого дня длительность светового дня постепенно идёт на убыль.
Если на Петров день жарко, значит надо начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета.
А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано. Если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.
На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" - чудили и вредили окружающим. То корову у соседа уведут, то бревно поперек дороги кинут. Однако Церковью этот обычай всегда осуждался. А в наши дни и государством предусмотрена административная ответственность за хулиганство.

Поздравления

В Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святых первоверховных апостолов. Также принято говорить друг другу просто: "С днём Петра и Павла!"
Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, носящих в честь апостолов имена Петра и Павла.
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Репродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
А в интернете сегодня можно найти немало старинных и свежесочиненных народных поздравлений с днем Петра и Павла, которые люди пересылаю друг другу в соцсетях и мессенджерах, чтобы поделиться радостью праздника. Особой популярностью пользуются стихотворения. Вот одно из них:
В День Петра и Павла светлый
Я душевно шлю приветы,
Пусть не гаснет ваш очаг,
Прочь гоните зло и мрак.
Я желаю вам смеяться,
Веселиться, обниматься,
Пусть святые защищают,
Все молитвы исполняют
Рыба в фольге
15 июня, 08:00Религия и мировоззрение
"Рыбу можно, но не всегда". Так ли мягок Петров пост на самом деле
700001
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Религия и мировоззрениеВладимир ПетровРусская православная церковьРимДамаск (город)СправкиОбщество
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