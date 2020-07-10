https://ria.ru/20200710/1574181782.html
Все пляжи в Петербурге признали не соответствующими санитарным нормам
Водные акватории всех пляжей Петербурга не соответствуют санитарным нормам, купаться не рекомендуется, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:00
2020-07-10T18:43
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости.
Водные акватории всех пляжей Петербурга
не соответствуют санитарным нормам, купаться не рекомендуется, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора
.
"На 10 июля… отобрано 420 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории… не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, речь идет о 24 городских пляжах, расположенных, в частности, на Суздальских озерах, а также на побережье Финского залива и на озере Разлив.
"Купание не запрещено, но не рекомендуется, поскольку вода не соответствует нормам по целому ряду показателей", - пояснила РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора.
Для снижения рисков ведомство рекомендует не купаться в водоемах при наличии ран или ссадин на коже, в случае заболевания ОРВИ или сразу после выздоровления. Отмечается, что во время купания нельзя глотать воду, после необходимо ополоснуться водой или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком, а дома принять душ.