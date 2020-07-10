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Все пляжи в Петербурге признали не соответствующими санитарным нормам
Водные акватории всех пляжей Петербурга не соответствуют санитарным нормам, купаться не рекомендуется, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:43
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санкт-петербург
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Все пляжи в Петербурге признали не соответствующими санитарным нормам

17:00 10.07.2020 (обновлено: 18:43 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТабличка с надписью "Купаться запрещено" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Водные акватории всех пляжей Петербурга не соответствуют санитарным нормам, купаться не рекомендуется, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора.
"На 10 июля… отобрано 420 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории… не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, речь идет о 24 городских пляжах, расположенных, в частности, на Суздальских озерах, а также на побережье Финского залива и на озере Разлив.
"Купание не запрещено, но не рекомендуется, поскольку вода не соответствует нормам по целому ряду показателей", - пояснила РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора.
Для снижения рисков ведомство рекомендует не купаться в водоемах при наличии ран или ссадин на коже, в случае заболевания ОРВИ или сразу после выздоровления. Отмечается, что во время купания нельзя глотать воду, после необходимо ополоснуться водой или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком, а дома принять душ.
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