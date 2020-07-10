Все пляжи в Петербурге признали не соответствующими санитарным нормам

Табличка с надписью "Купаться запрещено" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Водные акватории всех пляжей Водные акватории всех пляжей Петербурга не соответствуют санитарным нормам, купаться не рекомендуется, сообщает в пятницу городское управление Роспотребнадзора

"На 10 июля… отобрано 420 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории… не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, речь идет о 24 городских пляжах, расположенных, в частности, на Суздальских озерах, а также на побережье Финского залива и на озере Разлив.

"Купание не запрещено, но не рекомендуется, поскольку вода не соответствует нормам по целому ряду показателей", - пояснила РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора.