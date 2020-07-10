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В Южной Корее появилась петиция против пышных похорон мэра Сеула
Более 267 тысяч южнокорейцев подписали петицию против проведения пятидневных похорон мэра Сеула Пак Вон Суна. Документ размещен на сайте администрации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:00
мун чжэ ин
южная корея
сеул
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мун чжэ ин, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее появилась петиция против пышных похорон мэра Сеула

17:00 10.07.2020
209
© REUTERS / YonhapМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 267 тысяч южнокорейцев подписали петицию против проведения пятидневных похорон мэра Сеула Пак Вон Суна. Документ размещен на сайте администрации президента Южной Кореи в разделе, где каждый может создать петицию.
Ранее сообщалось, что запланированные на понедельник похороны продлятся пять дней в соответствии со специальным распорядком для погребения мэра. Обычно похороны в Южной Корее длятся три дня. СМИ писали, что президент страны Мун Чжэ Ин планирует отправить венок на похороны Пак Вон Суна, также их должны посетить глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь президента по политическим вопросам Кан Ни Чжун.
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"Хотя расследование подозрений в домогательствах не смогли провести из-за того, что Пак Вон Сун скончался, разве можно с уверенностью утверждать, что его смерть была достойной? Должны ли граждане наблюдать в СМИ за пышными пятидневными похоронами влиятельного политика, который дошел до самоубийства из-за подозрений в домогательствах? Какой посыл вы хотите направить гражданам? Думаю, тут подойдут тихие семейные похороны", - говорится в комментарии автора петиции.
Пак Вон Сун был найден мертвым в ночь на пятницу в лесу на горе Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, добавив, что планирует расследовать точную причину смерти мэра.
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В том случае, если тиражируемая в СМИ версия о том, что Пак Вон Сун, предположительно, лишил себя жизни, подтвердится, то это станет первым с 2009 году случаем самоубийства среди высокопоставленных политиков в Южной Корее. Тогда в связи с обвинениями в получении взятки покончил с собой бывший президент страны Но Мун Хён.
Буквально за несколько дней до трагедии бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательств. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. В соответствии с южнокорейским законодательством, после смерти мэра дело было автоматически прекращено.
Пак Вон Сун считался вероятным кандидатом в президенты от правящей Объединенной демократической партии на выборах 2022 года. Он дольше всех находился на посту мэра Сеула, так как был избран в 2011 году, а затем переизбран в 2014 и 2018 годах. Нынешний срок его полномочий должен был закончиться в 2022 году. В 1990-е годы он в составе группы адвокатов впервые в истории южнокорейской судебной практики выиграл иск о сексуальном домогательстве со стороны профессора университета к своей ассистентке.
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