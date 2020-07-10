https://ria.ru/20200710/1574181375.html
В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии
Турецкие политики заверили, что несмотря на решение суда о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, доступ туда христиан, в том числе из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:52
2020-07-10T16:52
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
совет федерации рф
юнеско
андрей климов
турция
стамбул
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https://ria.ru/20200710/1574181173.html
2
собор святой софии в турции
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стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, совет федерации рф, юнеско, андрей климов, турция, стамбул, оон, в мире