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В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии
Турецкие политики заверили, что несмотря на решение суда о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, доступ туда христиан, в том числе из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:52
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
совет федерации рф
юнеско
андрей климов
турция
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собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, совет федерации рф, юнеско, андрей климов, турция, стамбул, оон, в мире

В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии

16:52 10.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Турецкие политики заверили, что несмотря на решение суда о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, доступ туда христиан, в том числе из России, будет продолжен, сообщил РИА Новости замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
"Сегодня я разговаривал с высокопоставленными политиками из Турции, меня заверили, что допуск христиан, в том числе и из России, в Святую Софию будет осуществляться по-прежнему", - сказал парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что Турция - суверенное государство, член ООН и принимает свои решения на собственной территории. Кроме того, у страны есть обязательства по линии ЮНЕСКО. Климов также с сожалением отметил, что решение по Святой Софии относится к канонической территории вселенского патриарха Варфоломея, "который участвовал в расколе украинской церкви и создал проблемы для РПЦ".
Собор Святой Софии в Стамбуле
16:49
Собор Святой Софии в Стамбуле
4011112
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииСовет Федерации РФЮНЕСКОАндрей КлимовТурцияСтамбулООНВ мире
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