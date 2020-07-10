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В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:47
россия
юрий синельщиков
госдума рф
николай коломейцев
общество
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россия, юрий синельщиков, госдума рф, николай коломейцев, общество

В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий

16:47 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта, депутаты Госдумы Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков поясняют, что согласно действующему законодательству выплата пенсионеру разницы между новым и прежним размерами пенсии ограничивается при перерасчете двенадцатью месяцами, предшествующими дню обращения за перерасчетом.
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"Следует отметить, что пенсионеры-ветераны и члены их семьи в силу преклонного возраста и состояния здоровья зачастую не имеют возможности своевременно узнать об основаниях для обращения за перерасчетом пенсии и своевременно поставить вопрос о пересмотре ее размера. Поэтому двенадцатимесячный срок перерасчета предлагается отменить", - говорится в документе.
Изменения касаются лиц, указанных в законе РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".
Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования за счет федерального бюджета, сообщают авторы документа. Они отмечают, что принятие проекта предполагает некоторое увеличение финансовых затрат, однако все эти средства ранее уже закладывались в федеральный бюджет соответствующего года, но не были своевременно выплачены гражданам.
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РоссияЮрий СинельщиковГосдума РФНиколай КоломейцевОбщество
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