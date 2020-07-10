https://ria.ru/20200710/1574180995.html
В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:47
2020-07-10T16:47
россия
юрий синельщиков
госдума рф
николай коломейцев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://ria.ru/20200709/1574107545.html
https://ria.ru/20200710/1574171897.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_30a2dc8c19eca20d1240f47ee10fda4a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_538:228:2357:2047_1400x0_80_0_0_759d5e8fec59abce939b34e33175ec86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий синельщиков, госдума рф, николай коломейцев, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
В Госдуму
внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта, депутаты Госдумы Николай Коломейцев
и Юрий Синельщиков поясняют, что согласно действующему законодательству выплата пенсионеру разницы между новым и прежним размерами пенсии ограничивается при перерасчете двенадцатью месяцами, предшествующими дню обращения за перерасчетом.
"Следует отметить, что пенсионеры-ветераны и члены их семьи в силу преклонного возраста и состояния здоровья зачастую не имеют возможности своевременно узнать об основаниях для обращения за перерасчетом пенсии и своевременно поставить вопрос о пересмотре ее размера. Поэтому двенадцатимесячный срок перерасчета предлагается отменить", - говорится в документе.
Изменения касаются лиц, указанных в законе РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".
Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования за счет федерального бюджета, сообщают авторы документа. Они отмечают, что принятие проекта предполагает некоторое увеличение финансовых затрат, однако все эти средства ранее уже закладывались в федеральный бюджет соответствующего года, но не были своевременно выплачены гражданам.