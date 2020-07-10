В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий

"Следует отметить, что пенсионеры-ветераны и члены их семьи в силу преклонного возраста и состояния здоровья зачастую не имеют возможности своевременно узнать об основаниях для обращения за перерасчетом пенсии и своевременно поставить вопрос о пересмотре ее размера. Поэтому двенадцатимесячный срок перерасчета предлагается отменить", - говорится в документе.

Изменения касаются лиц, указанных в законе РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".

Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования за счет федерального бюджета, сообщают авторы документа. Они отмечают, что принятие проекта предполагает некоторое увеличение финансовых затрат, однако все эти средства ранее уже закладывались в федеральный бюджет соответствующего года, но не были своевременно выплачены гражданам.