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Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:38
алексей резников
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
дмитрий козак
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, дмитрий козак, париж, берлин (город), киев, в мире

Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений

16:38 10.07.2020
5750
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
Ранее в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны.
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"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал Козак.
Кроме того, добавил он, это будет означать, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.
На первом за три года саммите нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
4262210
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДмитрий КозакПарижБерлин (город)КиевВ мире
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