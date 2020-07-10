https://ria.ru/20200710/1574180454.html
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:38
2020-07-10T16:38
алексей резников
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
дмитрий козак
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берлин (город)
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, дмитрий козак, париж, берлин (город), киев, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Если власти Украины
подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе
, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак
.
Ранее в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны.
"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал Козак.
Кроме того, добавил он, это будет означать, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.
На первом за три года саммите нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения