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Москва ждет от Киева официального заявления по Минским соглашениям
Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:38
россия
минские соглашения
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, дмитрий козак, украина, в мире

Москва ждет от Киева официального заявления по Минским соглашениям

16:38 10.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, "они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения ". Как заявил Резников, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях - 2014-2015 годы - уже истекли, а соглашения не реализованы.
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"Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения",- сказал Козак журналистам.
По его словам, в Москве не перестают удивляться, "когда с завидным постоянством" слышат от украинских коллег с официальным статусом "различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются". "Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц – это и есть официальная позиция государства",- подчеркнул он.
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"Трудно понять, что произошло в последнюю неделю или в последние два дня с момента, когда представители Украины в "нормандском формате" 3 июня и в Контактной группе 8 июля неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям. Правда, пытаясь по-своему очень оригинально их интерпретировать. Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно",- сказал Козак.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1050001
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РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДмитрий КозакУкраинаВ мире
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