Москва ждет от Киева официального заявления по Минским соглашениям

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины Минских соглашениях , заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, "они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения ". Как заявил Резников, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях - 2014-2015 годы - уже истекли, а соглашения не реализованы.

"Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения",- сказал Козак журналистам.

По его словам, в Москве не перестают удивляться, "когда с завидным постоянством" слышат от украинских коллег с официальным статусом "различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются". "Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц – это и есть официальная позиция государства",- подчеркнул он.

"Трудно понять, что произошло в последнюю неделю или в последние два дня с момента, когда представители Украины в "нормандском формате" 3 июня и в Контактной группе 8 июля неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям. Правда, пытаясь по-своему очень оригинально их интерпретировать. Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно",- сказал Козак.