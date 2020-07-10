В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении женщины 1983 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления... "мошенничество"... Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с нее судом взыскано в пользу 10 потерпевших в счет возмещения имущественного вреда 30 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.