Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574179986.html
В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"
Продававшая под видом сотрудника Следственного комитета поддельные путевки в детский лагерь "Артек" женщина получила 6 лет колонии общего режима в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:31
артек
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150629/12/1506291286_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_91a660d2657b11e762dc60bf7e3bdefe.jpg
https://ria.ru/20200708/1574035793.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150629/12/1506291286_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_91a660d2657b11e762dc60bf7e3bdefe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150629/12/1506291286_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7d92fb522a43fa076da469c2a9d1d6d0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150629/12/1506291286_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0a6748f0db377e370883f840e7347646.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артек, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"

16:31 10.07.2020
267
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкФлаг лагеря "Артек".
Флаг лагеря Артек.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Флаг лагеря "Артек".. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продававшая под видом сотрудника Следственного комитета поддельные путевки в детский лагерь "Артек" женщина получила 6 лет колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, 26 июля 2019 года на личный прием к главе СК Александру Бастрыкину в Санкт-Петербурге обратились родители детей, которым продали поддельные путевки в "Артек". Заявители рассказали, что заплатили деньги за "льготные" путевки, поверив мошеннице, которая представлялась сотрудником СК и заверяла, что путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем. Правоохранители задержали женщину 1983 года рождения, ранее неоднократно судимую за мошенничество.
Смартфон
8 июля, 07:17
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении женщины 1983 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления... "мошенничество"... Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с нее судом взыскано в пользу 10 потерпевших в счет возмещения имущественного вреда 30 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
1101011
Обсудить 0
АртекСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Мигранты на испанском спасательном судне в Средиземном море
На итальянском острове Лампедуза за сутки высадились более 600 мигрантов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки на Сахалине
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Эксперт оценил решение Нидерландов об иске в ЕСПЧ против России по МН17
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На юго-западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Автомобиль Следственного комитета РФ
Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство учительницы
Сотрудник Росгвардии
В Мордовии задержали мужчину, устроившего стрельбу на проводах в армию
Якуб Белхороев
"Единая Россия" прокомментировала задержание депутата в Ингушетии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
Иван Сафронов
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова
Собор Святой Софии в Стамбуле
Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Река Славянка
В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге
Дмитрий Козак
Москва ждет от Киева официального заявления по Минским соглашениям
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния