В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в "Артек"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продававшая под видом сотрудника Следственного комитета поддельные путевки в детский лагерь "Артек" женщина получила 6 лет колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, 26 июля 2019 года на личный прием к главе СК Александру Бастрыкину в Санкт-Петербурге обратились родители детей, которым продали поддельные путевки в "Артек". Заявители рассказали, что заплатили деньги за "льготные" путевки, поверив мошеннице, которая представлялась сотрудником СК и заверяла, что путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем. Правоохранители задержали женщину 1983 года рождения, ранее неоднократно судимую за мошенничество.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении женщины 1983 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления... "мошенничество"... Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с нее судом взыскано в пользу 10 потерпевших в счет возмещения имущественного вреда 30 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.