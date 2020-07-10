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На юго-западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На юго-западе Москвы потушили пожар в жилом доме

16:26 10.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее стало известно, что из горящей квартиры удалось спасти пятерых человек.
Возгорание происходило в двух квартирах: на восьмом этаже на площади пять "квадратов", а также в квартире на девятом этаже на площади пять квадратных метров. Общая площадь пожара - 10 "квадратов".
"Принятыми мерами в 16.04 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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