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Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве
Пять человек спасли из горящей квартиры в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве

16:02 10.07.2020 (обновлено: 16:14 10.07.2020)
246
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять человек спасли из горящей квартиры в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, пожар начался по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19, корпус 1.
"По предварительной информации, происходит возгорание в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома... Спасены 5 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что площадь пожара устанавливается.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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