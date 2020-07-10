В Москве пройдет выставка к 75-летию Потсдамской конференции

"Выставка, посвященная 75-летию Потсдамской конференции, откроется в Музее Победы 17 июля. На выставке представят около 40 экспонатов из фондов Музея Победы. Посетители увидят редкие кадры подготовки и работы конференции, а также личные вещи и документы участников международного заседания. Материалы расскажут об обеспечении безопасности последней встречи "большой тройки", работе на конференции военной делегации Красной Армии, о решениях, принятых главами трех держав", - говорится в сообщении.

"Выставка о Потсдамской конференции, я считаю, очень актуальна для сегодняшнего дня, она удивительным образом перекликается со многими злободневными проблемами современного мира. Прежде всего, напоминает всем, кто не оставляет попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, что страны-победительницы приняли здесь окончательные, не подлежащие оспариванию решения – о наказании виновников развязывания войны и запретили нацизм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, она дает всем нам убедительный пример того, как можно, будучи идеологическими и геополитическими противниками, вместе решать мировые проблемы в интересах своих стран и всего мира", – цитирует пресс-служба директора музея Александра Школьника.