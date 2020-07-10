В Москве пройдет выставка к 75-летию Потсдамской конференции

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выставка, посвященная 75-летию Потсдамской конференции, откроется в московском Музее Победы 17 июля, на экспозиции будут представлены редкие кадры, а также личные вещи и документы участников заседания, сообщает в пятницу пресс-служба музея.
"Выставка, посвященная 75-летию Потсдамской конференции, откроется в Музее Победы 17 июля. На выставке представят около 40 экспонатов из фондов Музея Победы. Посетители увидят редкие кадры подготовки и работы конференции, а также личные вещи и документы участников международного заседания. Материалы расскажут об обеспечении безопасности последней встречи "большой тройки", работе на конференции военной делегации Красной Армии, о решениях, принятых главами трех держав", - говорится в сообщении.
Среди раритетов, который увидят посетители музея, - секретный доклад, подготовленный командующим ВВС США генералом Генри Харли Арнольдом об американских бомбардировках Японии. Материалы были переданы маршалу авиации, заместителю командующего ВВС РККА Федору Фалалееву во время встречи, в ходе которой обсуждалось вступление СССР в войну с Японией.
"Выставка о Потсдамской конференции, я считаю, очень актуальна для сегодняшнего дня, она удивительным образом перекликается со многими злободневными проблемами современного мира. Прежде всего, напоминает всем, кто не оставляет попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, что страны-победительницы приняли здесь окончательные, не подлежащие оспариванию решения – о наказании виновников развязывания войны и запретили нацизм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, она дает всем нам убедительный пример того, как можно, будучи идеологическими и геополитическими противниками, вместе решать мировые проблемы в интересах своих стран и всего мира", – цитирует пресс-служба директора музея Александра Школьника.
Отмечается, что ряд фотографий и документов зрители увидят в электронном формате, например, "Протокол Берлинской конференции трех великих держав", подписанный Иосифом Сталиным, Гарри Трумэном и Клементом Эттли.
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