Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана

"Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере). В суд Сабаильского района передано представление в отношении Багирова, его будет рассматривать судья Шахин Абдуллаев", - сообщил собеседник агентства.