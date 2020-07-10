https://ria.ru/20200710/1574176729.html
Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана
Начальник консульского отдела МИД Азербайджана Фаиг Багиров задержан в Баку по обвинению во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:49
2020-07-10T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мид азербайджана, баку, в мире
БАКУ, 10 июл – РИА Новости.
Начальник консульского отдела МИД Азербайджана
Фаиг Багиров задержан в Баку
по обвинению во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере). В суд Сабаильского района передано представление в отношении Багирова, его будет рассматривать судья Шахин Абдуллаев", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана
провела операцию в МИД. В совершении незаконных действий подозреваются заведующий управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, заведующий хозяйственным отделом управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела консульского управления Нурупаша Абдуллаев.
Фархад Моллазаде и Селим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, Нурупаша Абдуллаев – по факту получения взяток. Согласно решению суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.