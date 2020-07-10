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Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана
Начальник консульского отдела МИД Азербайджана Фаиг Багиров задержан в Баку по обвинению во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мид азербайджана, баку, в мире

Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана

15:49 10.07.2020 (обновлено: 16:00 10.07.2020)
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© РИА Новости / Али Кямал / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
© РИА Новости / Али Кямал
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Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Начальник консульского отдела МИД Азербайджана Фаиг Багиров задержан в Баку по обвинению во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере). В суд Сабаильского района передано представление в отношении Багирова, его будет рассматривать судья Шахин Абдуллаев", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию в МИД. В совершении незаконных действий подозреваются заведующий управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, заведующий хозяйственным отделом управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела консульского управления Нурупаша Абдуллаев.
Фархад Моллазаде и Селим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, Нурупаша Абдуллаев – по факту получения взяток. Согласно решению суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
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МИД АзербайджанаБакуВ мире
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