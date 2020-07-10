Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574176668.html
ОНФ призвал проконтролировать расследование убийства ветерана в Башкирии
Член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев призвал главу МВД Башкирии взять под личный контроль... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:45
убийство ветерана в башкирии
общероссийский народный фронт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574180649_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_28b5c9ea5577b636a01ce863a51036aa.jpg
https://ria.ru/20200710/1574152788.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574180649_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_28b5c9ea5577b636a01ce863a51036aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574180649_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_5c83d4b3b6c289298361f709ae8bd91f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574180649_281:0:1001:720_1400x0_80_0_0_d908bdba5e322bdc8d5eaf55eade3697.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство ветерана в башкирии, общероссийский народный фронт, происшествия

ОНФ призвал проконтролировать расследование убийства ветерана в Башкирии

15:47 10.07.2020 (обновлено: 16:45 10.07.2020)
193
© Фото : СУ СК России по БашкортостануСотрудники СК РФ на месте разбойного нападения и убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Киргинском районе
Сотрудники СК РФ на месте разбойного нападения и убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Киргинском районе
© Фото : СУ СК России по Башкортостану
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев призвал главу МВД Башкирии взять под личный контроль расследование убийства ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Народного фронта.
Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.
"Эта трагическая новость потрясла всю страну. Нападение на ветеранов - защитников родины, я считаю проявлением фашизма, посягающим не только на жизнь человека, но на историческое прошлое нашей страны. Выезд лично министра МВД Башкирии на место преступления дает надежду на скорейшее раскрытие дела и наказание преступников по всей строгости закона. Прошу министра МВД Башкирии Романа Викторовича Деева взять дело под личный контроль", - цитирует Моисеева пресс-служба.
Работа УМВД России
10:08
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
510010
Обсудить 1
Убийство ветерана в БашкирииОбщероссийский народный фронтПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре
Ястреб-тетеревятник
Небо близ аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб
Якуб Белхороев
В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Источник сообщил о задержании главы консульского отдела МИД Азербайджана
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали родственники
Сотрудник МЧС РФ
Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве
Иван Сафронов
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест Сафронова
Участники акции в Афинах против запрета на проведние митингов
В Греции полицейский помешал коллегам арестовать анархиста
Крым
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины
Кадры отъезда машины с Сергеем Фургалом от здания Басманного суда
Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
В Москве пройдет выставка к 75-летию Потсдамской конференции
Люксембург
В Люксембурге начнут штрафовать за неправильно выброшенные маски
Торговый центр
В Челябинской области откроют торговые центры
Процесс разминирования
На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния