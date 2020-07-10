ОНФ призвал проконтролировать расследование убийства ветерана в Башкирии

Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.

"Эта трагическая новость потрясла всю страну. Нападение на ветеранов - защитников родины, я считаю проявлением фашизма, посягающим не только на жизнь человека, но на историческое прошлое нашей страны. Выезд лично министра МВД Башкирии на место преступления дает надежду на скорейшее раскрытие дела и наказание преступников по всей строгости закона. Прошу министра МВД Башкирии Романа Викторовича Деева взять дело под личный контроль", - цитирует Моисеева пресс-служба.