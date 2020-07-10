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Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17
Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:21
ситуация на украине
mh17. расследование
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573901787.html
Все к этому шло. Преступник будет наказан.
12628
Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17 и отсудят у нее пару десятков миллиардов евро?
12377
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_0:100:3072:1828_1400x0_80_0_0_cc9759a90a6f11285d08afd3d42897c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, mh17. расследование, в мире

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

15:29 10.07.2020 (обновлено: 16:21 10.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
22 июня, 18:41Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему участие РФ придаст следствию по MH17 больший весЮрист из Нидерландов заявила об отсутствии юридических препятствий для участия России в расследовании катастрофы рейса MH17. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил это высказывание.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
2 июля, 18:47
Захарова оценила книгу о крушении MH17, вышедшую в Малайзии
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
4 июля, 22:27
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86668687432072
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Ситуация на УкраинеMH17. РасследованиеВ мире
Популярные комментарии
Все к этому шло. Преступник будет наказан.
10 июля, 18:28
ОЛОлег Ливанов
122521001308
Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17 и отсудят у нее пару десятков миллиардов евро?
10 июля, 15:56
Виртуальный деструктор
12260802050
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