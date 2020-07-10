Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска . Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.