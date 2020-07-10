Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября.

Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками. Таким образом, он мог бы теоретически угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Защитники Фургала не согласились с решением суда и пообещали его обжаловать.

Виновным себя глава региона не признает. Сам политик заявил, что в 2000-х годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. Он отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

Дело Фургала

Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Вечером, по данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Фургала подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие.

Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.

Реакция ЛДПР

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году. Владимир Жириновский , лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, после его задержания пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста.

"Можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Также Жириновский отметил, что ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.

Политик высоко оценил работу Фургала в качестве губернатора. Его задержание, по мнению Жириновского, свидетельствует о том, что с ЛДПР ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было.