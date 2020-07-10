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Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств
Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
александр бастрыкин
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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Почему у вас в заголовке написано "обвиняемого"? Пока он только подозреваемый! Это нечестно, РИА, не ожидал от вас. Вообще, освещая задержание Фургала, многие СМИ показали своё истинное "лицо". Не считайте людей глупцами, проиграете.
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Не удалось убедить в виновности Фургала. Уж больно много ушей торчат, и белые нитки виднеются.
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Сергей Фургал заключен под стражу. Кадры из Басманного суда
Фургала подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области
2020-07-10T15:25
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, александр бастрыкин, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

15:25 10.07.2020 (обновлено: 17:22 10.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября.
Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками. Таким образом, он мог бы теоретически угрожать свидетелям или скрыться от следствия.
Защитники Фургала не согласились с решением суда и пообещали его обжаловать.
Виновным себя глава региона не признает. Сам политик заявил, что в 2000-х годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. Он отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

Дело Фургала

Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Вечером, по данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.
Фургала подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие.
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.

Реакция ЛДПР

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, после его задержания пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста.
"Можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента.
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Также Жириновский отметил, что ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.
Политик высоко оценил работу Фургала в качестве губернатора. Его задержание, по мнению Жириновского, свидетельствует о том, что с ЛДПР ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было.
Представитель Кремля подчеркнул, что утверждать о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может только суд, делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала на посту руководителя региона он воздержался.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалАлександр БастрыкинВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Почему у вас в заголовке написано "обвиняемого"? Пока он только подозреваемый! Это нечестно, РИА, не ожидал от вас. Вообще, освещая задержание Фургала, многие СМИ показали своё истинное "лицо". Не считайте людей глупцами, проиграете.
10 июля, 16:22
evgstepanow
3700015
Не удалось убедить в виновности Фургала. Уж больно много ушей торчат, и белые нитки виднеются.
10 июля, 17:21
Алексей Веселин
1400004
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