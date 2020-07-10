Трамп раскритиковал дистанционное обучение

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов. Во вторник Трамп заявил, что будет оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.