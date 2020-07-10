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В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
Единый госэкзамен по профильной математике 10 июля прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:03
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

14:56 10.07.2020 (обновлено: 15:03 10.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен по профильной математике 10 июля прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тысяч человек, в том числе более 351 тысячи выпускников текущего года", - говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, для организации ЕГЭ было задействовано более 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов, в том числе 609 пунктов в труднодоступных отдаленных местностях и 15 в медицинских учреждениях. В 18 регионах для проведения экзамена использовалась технология передачи экзаменационных материалов в пункты по защищенным интернет-каналам.
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Мониторинг экзамена в регионах вели более 1,7 тысячи федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов.
Установленный минимальный балл по математике профильного уровня - 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующие экзамены по физике и истории участники ЕГЭ сдадут 13 июля.
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В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике
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