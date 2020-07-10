В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен по профильной математике 10 июля прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тысяч человек, в том числе более 351 тысячи выпускников текущего года", - говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, для организации ЕГЭ было задействовано более 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов, в том числе 609 пунктов в труднодоступных отдаленных местностях и 15 в медицинских учреждениях. В 18 регионах для проведения экзамена использовалась технология передачи экзаменационных материалов в пункты по защищенным интернет-каналам.
Мониторинг экзамена в регионах вели более 1,7 тысячи федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов.
Установленный минимальный балл по математике профильного уровня - 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующие экзамены по физике и истории участники ЕГЭ сдадут 13 июля.