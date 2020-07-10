В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тысяч человек, в том числе более 351 тысячи выпускников текущего года", - говорится в сообщении.