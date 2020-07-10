В России появятся волонтеры гостеприимства

"В регионах России появятся волонтеры гостеприимства, к ним можно будет приехать в гости и абсолютно бесплатно пожить, знакомиться с достопримечательностями города. Это стало возможным благодаря нашим активистам в административных центрах, а также в маленьких городах и селах, они с большим удовольствием готовы принимать у себя гостей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя координационного совета МГЕР Юлию Перегудову.