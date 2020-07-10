В Ростовской области ветеранов ВОВ обеспечат бесплатной связью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области обеспечат бесплатными мобильными телефонами и сертификатами на подключение к тарифу с пожизненным лимитом, сообщает правительство региона.
"Оргкомитет "Наша Победа" поддержал инициативу "Волонтеров Победы" об организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью", - говорится в сообщении.
Волонтеры начнут раздавать телефоны с 10 июля. Мобильники будут предназначены для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и добровольца. Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты.
"С этими сертификатами закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры Победы в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить мобильник к тарифу с пожизненным лимитом", - приводятся слова первого замгубернатора Игоря Гуськова.
Он добавил, что при определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход: специально уточняется, каким оператором пользуется семья ветерана и связь какого оператора лучше покрывает территорию его проживания. На основе этого волонтер получает сим-карту и приносит телефон с выбранным поставщиком связи.
В Ростовской области планируется раздать более 1,5 тысячи телефонов ветеранам, в том числе в Ростове-на-Дону - более 300 ветеранам.