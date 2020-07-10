В Ростовской области ветеранов ВОВ обеспечат бесплатной связью

"Оргкомитет "Наша Победа" поддержал инициативу "Волонтеров Победы" об организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью", - говорится в сообщении.

Волонтеры начнут раздавать телефоны с 10 июля. Мобильники будут предназначены для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и добровольца. Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты.