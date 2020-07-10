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В Ростовской области ветеранов ВОВ обеспечат бесплатной связью
Ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области обеспечат бесплатными мобильными телефонами и сертификатами на подключение к тарифу с пожизненным... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:41
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великая отечественная война (1941-1945)
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общество
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великая отечественная война (1941-1945), ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростовской области ветеранов ВОВ обеспечат бесплатной связью

14:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВетеран ВОВ
Ветеран ВОВ
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Ветеран ВОВ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области обеспечат бесплатными мобильными телефонами и сертификатами на подключение к тарифу с пожизненным лимитом, сообщает правительство региона.
"Оргкомитет "Наша Победа" поддержал инициативу "Волонтеров Победы" об организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью", - говорится в сообщении.
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Волонтеры начнут раздавать телефоны с 10 июля. Мобильники будут предназначены для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и добровольца. Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты.
"С этими сертификатами закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры Победы в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить мобильник к тарифу с пожизненным лимитом", - приводятся слова первого замгубернатора Игоря Гуськова.
Он добавил, что при определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход: специально уточняется, каким оператором пользуется семья ветерана и связь какого оператора лучше покрывает территорию его проживания. На основе этого волонтер получает сим-карту и приносит телефон с выбранным поставщиком связи.
В Ростовской области планируется раздать более 1,5 тысячи телефонов ветеранам, в том числе в Ростове-на-Дону - более 300 ветеранам.
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Ростовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Ростовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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