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Защита Фургала обжалует его арест
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжалует решение Басманного суда Москвы, заключившего его под стражу по делу об убийствах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:41
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Защита Фургала обжалует его арест

14:40 10.07.2020 (обновлено: 14:41 10.07.2020)
257
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжалует решение Басманного суда Москвы, заключившего его под стражу по делу об убийствах.
"Да, мы будем обжаловать решение", - сказал РИА Новости один из адвокатов главы региона.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
8010014
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
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