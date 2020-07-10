https://ria.ru/20200710/1574171375.html
Защита Фургала обжалует его арест
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжалует решение Басманного суда Москвы, заключившего его под стражу по делу об убийствах. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:40
2020-07-10T14:41
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала
обжалует решение Басманного суда Москвы, заключившего его под стражу по делу об убийствах.
"Да, мы будем обжаловать решение", - сказал РИА Новости один из адвокатов главы региона.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР
и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский
, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы
в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.