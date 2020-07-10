Защита Фургала обжалует его арест

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита хабаровского губернатора Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжалует решение Басманного суда Москвы, заключившего его под стражу по делу об убийствах.

"Да, мы будем обжаловать решение", - сказал РИА Новости один из адвокатов главы региона.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.

Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.